Fiuuu Inter, 30 milioni risparmiati nelle pieghe del bilancio: il caso Joao Mario

MILANO - Anche se la scorsa stagione si è chiusa con zero titoli in bacheca, l'Inter può comunque sorridere. La società nerazzurra, infatti, ha chiuso il bilancio 2024-25 con 35,4 milioni di euro di utile. Il percorso europeo nel quadriennio targato Simone Inzaghi ha portato Lautaro e compagni a giocarsi per ben due volte la finale di Champions League e anche se alla fine la coppa non è tornata a Milano le casse della società di viale della Liberazione ne hanno parecchio risentito. Le buone notizie non sono però terminate: tra le pieghe del bilancio interista, c'è una voce che riguarda anche... Joao Mario. Sì, proprio lui, il centrocampista portoghese acquistato dai nerazzurri nell'estate del 2018 per 40 milioni più 3 di bonus. Un investimento enorme che, però, non ha dato i suoi frutti visto che a Milano il classe '93 è stato una vera e propria meteora.