Fiuuu Inter, 30 milioni risparmiati nelle pieghe del bilancio: il caso Joao Mario

MILANO - Anche se la scorsa stagione si è chiusa con zero titoli in bacheca, l'Inter può comunque sorridere. La società nerazzurra, infatti, ha chiuso il bilancio 2024-25 con 35,4 milioni di euro di utile. Il percorso europeo nel quadriennio targato Simone Inzaghi ha portato Lautaro e compagni a giocarsi per ben due volte la finale di Champions League e anche se alla fine la coppa non è tornata a Milano le casse della società di viale della Liberazione ne hanno parecchio risentito. Le buone notizie non sono però terminate: tra le pieghe del bilancio interista, c'è una voce che riguarda anche... Joao Mario. Sì, proprio lui, il centrocampista portoghese acquistato dai nerazzurri nell'estate del 2018 per 40 milioni più 3 di bonus. Un investimento enorme che, però, non ha dato i suoi frutti visto che a Milano il classe '93 è stato una vera e propria meteora.
Inter, risolto il nodo Joao Mario con lo Sporting Lisbona
Nel bilancio approvato dagli azionisti dell'Inter si legge. "Il 10 agosto 2022, Inter ha ricevuto una richiesta di risarcimento per Euro 30 milioni sollevata da Sporting Clube de Portugal - Futebol (Sporting CP) in relazione al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joao Mario al Benfica per mancata attivazione della clausola di prelazione a favore dello Sporting CP nel caso di trasferimento del calciatore verso una qualsiasi altra società partecipante al campionato portoghese. In data 10 luglio 2023 la FIFA ha rigettato integralmente il ricorso presentato dallo Sporting CP e successivamente il 6 settembre 2023 quest'ultimo ha presentato appello al CAS (Court Arbitration for Sport), il quale lo scorso 25 aprile 2025 ha rigettato dell'appello dello Sporting CP confermando la decisione appellata. Non essendo intervenuta ulteriore impugnazione nei termini, il lodo non è ulteriormente riformabile". I nerazzurri possono dunque tirare un sospiro di sollievo: l'Inter non dovrà alcunché allo Sporting Lisbona per quanto successo con Joao Mario.