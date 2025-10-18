Chivu applaude i giocatori: "Fiero di come stanno lavorando. Noi bravi a soffrire e capire i momenti"

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha commentato la vittoria dell' Inter in casa della Roma decisa dalla perla di Bonny al sesto minuto di gioco. Il tecnico dei nerazzurri ha dichiarato: "È tutto merito di questi ragazzi che si sono calati subito nella realtà di questo campionato campionato lasciando alle spalle le delusioni della scorsa stagione. Questa squadra può lottare in tutte le competizioni. Io sono fiero di come stanno lavorando e si preparano mentalmente ad affrontare certe partite, a capire i momenti, a saper soffrire e mettersi in gioco perché trovare l’ultima giusta nel fare determinate cose mi rende fiero nonostante tutte le difficoltà che abbiamo tutti i giorni.

Le parole di Chivu

"Le partite dopo le soste sono sempre degli incognite, bisogna avere la giusta precauzione del riposo dei giocatori che vanno in Nazionale perché molti fanno due partite da 90’. Non è facile per nessuno giocare all’Olimpico con la Roma, squadra forte con un pubblico così”. Il tecnico dell'Inter ha poi concluso: ”Stiamo cercando di fare pressing alto, poi ci sono partite in cui non riusciamo. Andare a pressare una squadra come la Roma che a volte ha tripla ampiezza non è mai facile, però finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto bene, poi siamo calati fisicamente. Siamo stati bravi a soffrire e capire i momenti della partita”.

Così Chivu a Dazn

Chivu è intervenuto anche ai microfoni di Dazn: “Il merito è di questi ragazzi che si sono rimessi in gioco dopo le delusioni dello scorso anno, riuscendo a mettersele alle spalle e a lavorare bene calandosi nella realtà da subito”.“Sono fiero di come i ragazzi si preparano mentalmente ad affrontare queste partite, a capire i momenti della gara. Sono molto fiero di loro e di quello che stiamo facendo. Molti erano stati in nazionale a fare due partite da 90′, sono contento di come siamo stati in campo. Abbiamo speso molto nel primo tempo, dopo praticamente un solo allenamento fatto dall’intera squadra. Andare a prendere la Roma così in alto non è facile”. Chivu ha poi concluso il suo intervento dicendo: “Nel secondo tempo siamo calati fisicamente, anche la bravura della Roma ci ha fatto arretrare un po’. Siamo stati bravi a soffrire e a difendere il risultato, cercando di ripartire in contropiede quando riuscivamo a tenere il pallone”.