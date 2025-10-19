Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Ascolti da record per il big match Roma-Inter su Sky

La sfida all’Olimpico è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience*.
1 min
serie a roma inter sky
Ascolti da record per il big match Roma-Inter su Sky© LAPRESSE
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra
TORINO - Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida all’Olimpico – in onda ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience*. È il miglior anticipo per una sfida di Serie A dalla stagione 2021/2022. Ascolti al top anche per gli studi, con Saturday Night – condotto da Giorgia Cenni, con Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Paolo Condò – che raccoglie nel complesso 300 mila spettatori medi* nel post partita, in concomitanza con le qualifiche della Formula 1 negli Stati Uniti.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Inter, i migliori video