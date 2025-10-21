Chivu psicologo Inter: "Serviva fiducia dopo le delusioni della scorsa stagione. Sui giovani e il Napoli…"

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il poker in Champions dell' Inter contro l' Union Saint Gilloise : " La squadra aveva bisogno di fiducia, doveva mettersi alle spalle le delusioni della stagione scorsa dopo tante aspettative . Il calcio è bastardo, la scorsa stagione era stata fatta molto bene. L'amarezza fa brutti scherzi, i giocatori avevano bisogno di fiducia e di essere compresi. Sono forti, hanno il fuoco e la voglia di lavorare sodo. Vogliono stare ai vertici ".

Le parole di Chivu

Su Pio Esposito, Chivu ha detto: "Io non guardo la carta di identità, i giovani forti vanno fatti giocare. Se li aspettiamo troppo, passano gli anni e non saranno mai pronti. Bisogna vedere di che pasta sono fatti, quando li affianchi a compagni bravi poi è tutto più facile. Bisogna credere in loro e dare fiducia ai giovani forti. I giocatori ci credono ancora, sono pronti a lavorare sodo. Accettano di essere allenabili, di fare gruppo e di lasciare l'ego da parte. Ho la fortuna di essere dentro a un gruppo fantastico, che ha qualità e margini di miglioramento. Mi fa piacere quando accettano nuove proposte, lasciano da parte l'orgoglio e si mettono a disposizione per farsi allenare". Infine sulla sfida di campionato contro il Napoli ha aggiunto: "Ho imparato a godermi le mie partite. Io sto pensando a cosa abbiamo fatto di buono oggi, ci sarà tempo per pensare a Napoli".