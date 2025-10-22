Pagelle Inter: Esposito, primo eurogol! Calhanoglu di ghiaccio, Lautaro sontuoso. Bastoni e Chivu…

Sommer 6.5 I belgi in tre minuti lo mettono subito sotto esame e lui risponde con un paio di belle parate.

Bisseck 6 Come braccetto nel primo tempo, lascia qualcosa in fatto di concentrazione, meglio quando Chivu lo sposta in mezzo dopo l’uscita di De Vrij. Decisivo sull’ azione dell’1-0.

De Vrij 5 Pronti via e David lo porta a spasso, lui ci capisce veramente poco per tutti i quarantacinque più recupero in cui resta in campo. Akanji (1’ st) 6 Entra e dà ordine alla retroguardia.

Bastoni 7 Migliore della difesa a mani basse, cala l’asso con il lancio immaginifico che lancia Dumfries nell’azione del 2-0. Dimarco (13’ st) 6 Il solito apporto in fatto di cross.

Dumfries 7 Parte piano, ma ha il merito di aprire il match e di essere fondamentale anche sull’azione del raddoppio. Luis Henrique (32’ st) ng

Frattesi 6.5 Al 17’ solo soletto liscia un pallone che Bastoni gli aveva servito su un vassoio d’argento; si riscatta perché la sua prestazione è comunque positiva con qualche pallone che i compagni non sfruttano.

Calhanoglu 7 Oltre al rigore segnato, ha dato un paio di palle interessantissime e dal suo piede parte pure il corner dell’1-0. Suicic (13’ st) 6 Qualche buono spunto.

Zielinski 6.5 Anche lui va meglio quando viene spostato nel ruolo di vice Calha, rispetto all’anno scorso sembra un altro.

Carlos Augusto 6 In fase di spinta lascia spesso il passo a Bastoni, il suo match è attento e preciso.

Lautaro 8 Il salvataggio sulla linea dopo 3 minuti vale quasi un gol, poi si mangia un gol quasi fatto al 42’ e si fa perdonare nel recupero andando in rete. Sontuoso. Bonny (13’ st) 6.5 Ennesimo assist, stavolta per Pio.

Esposito 6.5 il primo gol in Champions e assist sul gol di Lautaro gli valgono la sufficienza abbondante, però quel gol sbagliato così al 69'.

All. Chivu 8 Un’altra vittoria e la sensazione che la squadra cresca di partita in partita.