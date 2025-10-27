Henrique e Diouf, i flop Inter da 50 milioni: è la “legge di Oaktree” sul mercato

MILANO - La “legge del fondo”, con tetto per gli acquisti fissato a 25 milioni e ingaggio da 2,5, non ammette deroghe se non in casi eccezionali. I risultati economici sono premianti - l’ Inter ha chiuso il primo bilancio in attivo della sua storia - quelli sportivi invece restano legati alla capacità di azzeccare tutti gli acquisti. Mica facile trovare a quelle cifre giocatori in grado di fare la differenza in una grande: chi è già pronto, vedi Koné , costa il doppio. Per quanto riguarda i talenti in prospettiva, quelli baciati dalla grazia calcistica hanno fin da giovanissimi un prezzo da star (vedi Leoni ) perché chi vende valuta già il suo purosangue immaginando cosa possa diventare. Poi c’è una zona grigia in cui ha pescato l’Inter. E qui c’è anche il rischio di pescare qualche granchio. Dopo 8 giornate di Serie A e 3 di Champions è già possibile fare un bilancio. Pollice alto per Bonny e - anche se deve crescere - Sucic , pollice verso per Luis Henrique e Diouf . Akanji fa storia a sé perché per curriculum ed età non era certo una scommessa (e per ora è costato 1 milione per il prestito)..

Inter, i ruoli di Diouf e Luis Henrique

Ma torniamo al mercato. Chivu, con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue, ha sottolineato come Henrique e Diouf non siano pronti. La sua non è stata una bocciatura, ma un’ammissione: sui due c’è da lavorare. Più facile pensare che possa venir fuori Diouf - che, per fisico, incarna il prototipo del centrocampista moderno - piuttosto che Henrique, il quale non sembra abbia il phisique du role per interpretare il ruolo d’esterno a tutta fascia in un club di prima grandezza. Il brasiliano, avendo dribbling (anche se, al momento, non si è ancora sbloccato, il che lo porta a non tentarla neanche la giocata), potrebbe essere funzionale in un 4-4-2 come esterno alto oppure in un 4-3-3, però i due sistemi di gioco non sono contemplati all’Inter.

Chivu, cosa ti manca?

Problemi che si riflettono sul lavoro dell’allenatore. A Napoli contro un “falso nove” indiavolato - Neres - sono riemerse tutte le rughe di Francesco Acerbi (e De Vrij, con il Saint-Gilloise, era stato il peggiore dell’Inter per distacco), mentre in mezzo l’uscita di Mkhitaryan ha tolto equilibrio alla squadra, come dimostrano i disastri del secondo tempo. Il gioco verticale di Chivu ha bisogno di interpreti eccellenti nei ruoli chiave e a Napoli avere avuto un Leoni (sano) oppure Koné avrebbe dato ben altra solidità all’impianto di gioco. Soldi che l’Inter aveva, considerato che ne sono stati spesi 23 più 2 di bonus per Luis Henrique e 20 più 5 di bonus per Diouf. In totale, mal contati, fanno 50 milioni più una capacità di spesa a livello di ingaggio di 4-5 milioni. Cifre che permettono di prendere un grande giocatore, dal profilo internazionale e nel pieno della carriera. Quello che serve a un club come l’Inter, due volte finalista di Champions negli ultimi tre anni. E chissà che lavorandoci, Marotta, Ausilio e Baccin non riescano a far passare il messaggio ai dirigenti di Oaktree presenti sempre in sede e allo stadio (a Napoli, c’era Katherine Ralph al fianco del presidente). Il primo a esserne felice, sarebbe senz’altro Chivu.