Henrique e Diouf, i flop Inter da 50 milioni: è la “legge di Oaktree” sul mercato

MILANO - La “legge del fondo”, con tetto per gli acquisti fissato a 25 milioni e ingaggio da 2,5, non ammette deroghe se non in casi eccezionali. I risultati economici sono premianti - l’Inter ha chiuso il primo bilancio in attivo della sua storia - quelli sportivi invece restano legati alla capacità di azzeccare tutti gli acquisti. Mica facile trovare a quelle cifre giocatori in grado di fare la differenza in una grande: chi è già pronto, vedi Koné, costa il doppio. Per quanto riguarda i talenti in prospettiva, quelli baciati dalla grazia calcistica hanno fin da giovanissimi un prezzo da star (vedi Leoni) perché chi vende valuta già il suo purosangue immaginando cosa possa diventare. Poi c’è una zona grigia in cui ha pescato l’Inter. E qui c’è anche il rischio di pescare qualche granchio. Dopo 8 giornate di Serie A e 3 di Champions è già possibile fare un bilancio. Pollice alto per Bonny e - anche se deve crescere - Sucic, pollice verso per Luis Henrique e Diouf. Akanji fa storia a sé perché per curriculum ed età non era certo una scommessa (e per ora è costato 1 milione per il prestito)..
Inter, i ruoli di Diouf e Luis Henrique
Ma torniamo al mercato. Chivu, con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue, ha sottolineato come Henrique e Diouf non siano pronti. La sua non è stata una bocciatura, ma un’ammissione: sui due c’è da lavorare. Più facile pensare che possa venir fuori Diouf - che, per fisico, incarna il prototipo del centrocampista moderno - piuttosto che Henrique, il quale non sembra abbia il phisique du role per interpretare il ruolo d’esterno a tutta fascia in un club di prima grandezza. Il brasiliano, avendo dribbling (anche se, al momento, non si è ancora sbloccato, il che lo porta a non tentarla neanche la giocata), potrebbe essere funzionale in un 4-4-2 come esterno alto oppure in un 4-3-3, però i due sistemi di gioco non sono contemplati all’Inter.
Chivu, cosa ti manca?
Problemi che si riflettono sul lavoro dell’allenatore. A Napoli contro un “falso nove” indiavolato - Neres - sono riemerse tutte le rughe di Francesco Acerbi (e De Vrij, con il Saint-Gilloise, era stato il peggiore dell’Inter per distacco), mentre in mezzo l’uscita di Mkhitaryan ha tolto equilibrio alla squadra, come dimostrano i disastri del secondo tempo. Il gioco verticale di Chivu ha bisogno di interpreti eccellenti nei ruoli chiave e a Napoli avere avuto un Leoni (sano) oppure Koné avrebbe dato ben altra solidità all’impianto di gioco. Soldi che l’Inter aveva, considerato che ne sono stati spesi 23 più 2 di bonus per Luis Henrique e 20 più 5 di bonus per Diouf. In totale, mal contati, fanno 50 milioni più una capacità di spesa a livello di ingaggio di 4-5 milioni. Cifre che permettono di prendere un grande giocatore, dal profilo internazionale e nel pieno della carriera. Quello che serve a un club come l’Inter, due volte finalista di Champions negli ultimi tre anni. E chissà che lavorandoci, Marotta, Ausilio e Baccin non riescano a far passare il messaggio ai dirigenti di Oaktree presenti sempre in sede e allo stadio (a Napoli, c’era Katherine Ralph al fianco del presidente). Il primo a esserne felice, sarebbe senz’altro Chivu.