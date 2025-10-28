Inter, vuoi lo Scudetto? Chiudi la porta. Chivu e il confronto con Inzaghi

Il calcio è (anche) matematica e Massimiliano Allegri , celebre per le sue “profezie”, lo sa bene. A precisa domanda su cosa sarebbe servito al suo Milan per vincere lo scudetto, l’allenatore ha risposto così: «Bisogna subire al massimo tra i 20 e i 25 gol». La sua è stata anche un’autocelebrazione perché la media dei gol incassati a stagione nel quinquennio tricolore a Torino fu proprio di 25 gol (20 il miglior risultato nel 2016, 30 il “peggiore” nel 2019). Dopo il Covid l’asticella si è un po’ alzata: il Napoli allenato da Antonio Conte , per esempio, un campionato fa ha tagliato il traguardo a braccia alzate pur con 32 reti sul groppone, Luciano Spalletti - sempre con il Napoli - vinse con 28 gol incassati, Pioli con il Milan con 31 e l’unica aurea eccezione in tempi recenti è stata quella di Simone Inzaghi , capace di vincere la seconda stella con l’Inter rientrando perfettamente nella “media Allegri” grazie ai 22 gol subiti. Detto questo, l’Inter attuale con 11 reti al passivo dopo soltanto 8 giornate è fortemente sopra-media , considerato che la proiezione finale dice 52. La zavorra è stata appesantita dai 7 gol incassati tra Torino (con la Juve) e Napoli però questo rappresenta un campanello d’allarme per Chivu.

Un'Inter sopra-media

Ogni volta in cui il livello degli avversari si è alzato, l’Inter ha imbarcato acqua (unica eccezione all’Olimpico contro la Roma, quando però è stato un miracolo che Sommer sia riuscito a chiudere la gara senza aver subìto gol). Il confronto con i 4 anni inzaghiani - quando, a livello di nomi, la linea difensiva non si discostava di molto rispetto al materiale umano su cui può lavorare Chivu - dice che soltanto nel 2022-23 l’Inter dopo 8 giornate aveva numeri peggiori (12 punti in classifica e 13 gol subiti) e alla fine arrivò un terzo posto con 72 punti (e 42 gol al passivo) senza che mai l’Inter fosse realmente in lotta per il titolo (Inzaghi si consolò vincendo Coppa Italia, Supercoppa di Lega arrivando per di più in finale di Champions, questo per dire che il bilancio di una stagione spesso prescinde da quanto combinato in campionato). Fuori media, ma in positivo, quanto fatto nella stagione della seconda stella (19 punti e 5 gol al passivo dopo 8 giornate con 94 punti e 22 reti incassate al traguardo), ma va sottolineato come Inzaghi ha fatto meglio di Chivu sia nel 2021-22, suo primo anno all’Inter (stessi gol subiti dopo 8 partite, 11, ma due punti in più: 17), sia nella stagione d’addio: pure l’anno scorso l’Inter aveva 17 punti all’ottava giornata, avendo però preso 9 gol.

Inter, arriva Kean

Domani sera, contro la Fiorentina di Moise Kean - che già è andata a un passo dal fare punti a San Siro contro il Milan - la fase difensiva è chiamata a una prova d’appello per cancellare i pastrocchi combinati a Napoli nel secondo tempo. Il calcio verticale praticato da Chivu richiede ai centrali la capacità di difendere anche a campo aperto (Inzaghi curava invece in modo maniacale le “preventive” dei centrocampisti per proteggere la difesa) e questo finora è costato qualche sbavatura di troppo dietro. Possibile che l’allenatore possa confermare in blocco la linea di Napoli (Akanji-Acerbi-Bastoni) puntando sull’orgoglio e sulla voglia di riscatto dei tre. Ieri sono stati provati proprio loro nel tattico con Acerbi perno centrale. Il totem nerazzurro in passato è sempre riuscito a limitare Kean che, essendo un nove vero (a differenza di Neres), possiede caratteristiche che si abbinano perfettamente all’ultimo dei grandi marcatori sfornato dalla vecchia scuola italiana.