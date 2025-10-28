Inter, Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: Chivu annulla la conferenza

Grave incidente nella mattina di martedì 28 a Fenegrò in provincia di Como, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un auto. Alla guida del mezzo c’era il calciatore Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. Al momento dell’impatto, avvenuto a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile - nello specifico lungo l'asse che collega Fenegrò con Limido Comasco e Lurago Marinone - la vittima stava percorrendo la provinciale 32 su una carrozzina elettrica e stando a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata dove stava viaggiando l’auto del giocatore. Inutile l'intervento dei sanitari e la richiesta dell'elisoccorso: l'anziano è deceduto sul posto. Lo spagnolo si sarebbe inoltre fermato immediatamente per soccorrere l'uomo, sottoponendosi poi ai controlli in quanto ancora in stato di shock.
Annullata la conferenza di Chivu
A seguito dell’incidente, è stata annullata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, inizialmente prevista alle ore 14 per fare il punto sulla preparazione alla gara di campionato contro la Fiorentina in programma alle 20.45 di mercoledì 29 a San Siro. A comunicarlo è lo stesso club sul proprio sito ufficiale. Classe 1998, Martinez si è trasferito dal Genoa all'Inter nel luglio del 2024. Ad Appiano Gentile ha preso il posto come riserva di Yann Sommer, esordendo il 19 dicembre in occasione dell'ottavo di Coppa Italia contro l'Udinese. Il 22 febbraio, il debutto in campionato contro la sua ex squadra. Con la maglia della nazionale spagnola, vanta invece il terzo posto agli Europei Under 21 del 2021.