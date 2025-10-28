Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Inter, Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: Chivu annulla la conferenza

Il dramma questa mattina a pochi chilometri da Appiano Gentile: tutti i dettagli
2 min
Josep MartinezInter
Inter, Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: Chivu annulla la conferenza
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Grave incidente nella mattina di martedì 28 a Fenegrò in provincia di Como, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un auto. Alla guida del mezzo c’era il calciatore Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. Al momento dell’impatto, avvenuto a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile - nello specifico lungo l'asse che collega Fenegrò con Limido Comasco e Lurago Marinone - la vittima stava percorrendo la provinciale 32 su una carrozzina elettrica e stando a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata dove stava viaggiando l’auto del giocatore. Inutile l'intervento dei sanitari e la richiesta dell'elisoccorso: l'anziano è deceduto sul posto. Lo spagnolo si sarebbe inoltre fermato immediatamente per soccorrere l'uomo, sottoponendosi poi ai controlli in quanto ancora in stato di shock. 

Annullata la conferenza di Chivu

A seguito dell’incidente, è stata annullata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, inizialmente prevista alle ore 14 per fare il punto sulla preparazione alla gara di campionato contro la Fiorentina in programma alle 20.45 di mercoledì 29 a San Siro. A comunicarlo è lo stesso club sul proprio sito ufficiale. Classe 1998, Martinez si è trasferito dal Genoa all'Inter nel luglio del 2024. Ad Appiano Gentile ha preso il posto come riserva di Yann Sommer, esordendo il 19 dicembre in occasione dell'ottavo di Coppa Italia contro l'Udinese. Il 22 febbraio, il debutto in campionato contro la sua ex squadra. Con la maglia della nazionale spagnola, vanta invece il terzo posto agli Europei Under 21 del 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Inter, i migliori video