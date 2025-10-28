Inter, Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: Chivu annulla la conferenza

Grave incidente nella mattina di martedì 28 a Fenegrò in provincia di Como, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un auto. Alla guida del mezzo c’era il calciatore Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. Al momento dell’impatto, avvenuto a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile - nello specifico lungo l'asse che collega Fenegrò con Limido Comasco e Lurago Marinone - la vittima stava percorrendo la provinciale 32 su una carrozzina elettrica e stando a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata dove stava viaggiando l’auto del giocatore. Inutile l'intervento dei sanitari e la richiesta dell'elisoccorso: l'anziano è deceduto sul posto. Lo spagnolo si sarebbe inoltre fermato immediatamente per soccorrere l'uomo, sottoponendosi poi ai controlli in quanto ancora in stato di shock.