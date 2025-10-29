Josep Martinez sotto shock: indagini, dinamica e ricostruzione dell'incidente mortale per l'anziano

Una tragedia ha stravolto la vigilia di Inter-Fiorentina . Ieri mattina intorno alle 9.43 a Fenegrò , centro di 3mila anime in provincia di Como a circa 6 km dal centro sportivo di Appiano Gentile , il portiere nerazzurro Josep Martinez - che si stava recando all’allenamento - ha investito con la sua auto, una Byd (vettura elettrica di fabbricazione cinese), l’81enne pensionato, ex operaio tessile, Paolo Saibene , morto sul colpo dopo aver riportato forti traumi e ferite gravissime. L’anziano si trovava sul suo mezzo elettrico a quattro ruote - una sorta di carrozzina - che era solito usare per spostarsi nel paese. Martinez, come da prassi, è indagato per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto sulla Provinciale n° 32 (Via Bergamo) che costeggia il centro abitato, una strada con limite di velocità che varia da 90 a 50 km/h (nel tratto incriminato non ci sono cartelli nel raggio di un chilometro, ma i navigatori indicano 90 km/h) e che ai lati ha due piccole corsie riservate a pedoni e biciclette, delimitate da una linea continua gialla e da nessuna protezione di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze di alcuni presenti, la vittima che era uscita di casa per recarsi a un’area di servizio sul lato opposto della careggiata, dove era abituato ad andare ogni mattina per prendere un caffè e un giornale, sulla via del ritorno ha cominciato a dare alcuni segnali di instabilità, confermati successivamente ai carabinieri giunti sul posto da altre persone che si trovavano nella zona, iniziando a zigzagare e invadendo così sulla sua sinistra la corsia di marcia delle auto.

Chiamati subito i soccorsi

A un certo punto, l’81enne avrebbe sterzato improvvisamente per attraversare la careggiata e sarebbe stato travolto da Martinez che stava arrivando con la sua auto e che non ha potuto evitare l’impatto. Il portiere spagnolo dopo aver frenato - sulla strada i primi segni degli pneumatici sono all’interno della sua corsia di marcia e non in quella riservata alla destra della linea gialla dove si è poi fermata la corsa dei due mezzi -, è sceso per soccorrere l’uomo e con lui pure altri automobilisti presenti. Sono stati chiamati subito i soccorsi e sul posto sono arrivati un’ambulanza da Saronno e un elicottero del 118 di Como, ma hanno potuto solamente constatare il decesso. I carabinieri della compagnia di Cantù sono poi arrivati per gli accertamenti e i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e hanno sottoposto Martinez, su delega della Procura di Como, ai test di rito per eventuale assunzione di alcool o stupefacenti. Il portiere, sotto shock, è salito poi sull’ambulanza e si è recato in un ospedale della zona per alcuni controlli e un sostegno psicologico, con lo staff medico nerazzurro che lo ha immediatamente raggiunto. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la sua auto e raccolto i documenti, con il giocatore che nel pomeriggio è tornato a casa: ovviamente è stato esentato dall’Inter per la partita di stasera e chissà quando tornerà a disposizione, a prescindere dall’eventuale iter penale a cui sarà sottoposto.