Chivu: “Calhanoglu non si discute. Il rumore dei nemici? Non m’interessa”

MILANO - L'Inter cala il tris e manda a picco la Fiorentina di Pioli . Chivu ritrova i tre punti dopo lo stop di Napoli e commenta così ai microfoni di Dazn la vittoria contro la viola: "Era importante vincere e reagire per continuare il nostro cammino. Oggi abbiamo tirato fuori una prestazione attenta e matura. Nonostante il dominio, nel primo tempo siamo stati leziosi e poco cattivi davanti all'area di rigore. Nella ripresa abbiamo aggiunto quello che ci mancava per segnare".

Calha e il rumore dei nemici

Il tecnico nerazzurro aggiunge: "Ho visto la reazione che pretendevo all'intervallo. Ho cambiato qualcosa al settantesimo, perché non volevo scombinare gli equilibri. Abbiamo avuto pazienza nello sbloccare il risultato". E alla domanda sul rumore dei nemici attorno all'Inter risponde: "Non mi interessa, sono dentro questo progetto, cerco di colmare le mancanze del gruppo dal punto di vista mentale e fisico. Non ci interessano gli altri". In merito alla prestazione di Calhanoglu, Chivu ha concluso: "La qualità di Hakan non si discute, aveva solo bisogno di superare i momenti di difficoltà che ha avuto questa estate e di ritrovare la giusta motivazione. Noi ci godiamo un centrocampista completo e di leadership".