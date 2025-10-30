Sucic, la prodezza nella notte magica finita sotto una piramide umana

MILANO - Finisce con una piramide umana, tutti sopra di lui a festeggiare. Sotto c’è Petar Sucic , croato di pochi sorrisi, finora, che per una sera ne esibisce uno largo come il campo di San Siro. Era la notte in cui gli interisti si interrogavano su quanto sarebbe pesata l’assenza di Mkhitaryan sulla mezzala sinistra. Chivu ("Abbiamo mostrato grande maturità dopo Napoli", ha commentato alla fine) per sostituire l’infortunato armeno ha scelto l’ex Dinamo Zagabria titolare dal primo minuto. Il quale, per bagnare la serata ancor di più di quel che non ha fatto la pioggia su San Siro, ha pure segnato il primo gol in maglia nerazzurra. Mica un gol qualsiasi, tra l’altro. Una super prodezza da lustrarsi gli occhi per qualità della giocata.

La gioia di Sucic dopo il primo gol con l'Inter

L’allenatore dell’Inter in panchina è esploso di gioia coi pugni alla Rocky tirati al vuoto, godendosi un’altra delle sue giovani certezze che tanto stanno facendo bene nel campionato interista. "È bello aver segnato il primo gol a San Siro, sono contentissimo perché lavoro duro e la cosa più importante è che abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, che è la cosa più importante", ha detto il croato a fine gara. "All’Inter siamo tanti grandi giocatori, è normale non avere tante chance dal primo minuto, sono felice quando ho una possibilità e so che devo fare bene".

Inter, il nuovo bomber è Calhanoglu

I ragazzi scalpitano, accanto alle certezze di sempre, leggi alla voce Calhanoglu. Che quando vede viola, si scatena: è la squadra alla quale ha segnato di più in carriera, 7 reti con la doppietta di ieri sera che lo porta anche in testa alla classifica marcatori. Tra l’altro, potremmo quasi dire che il turco è il bomber più in forma dell’ultima settimana interista, considerando che era andato in gol dal dischetto anche contro il Napoli. Certo, i gol di ieri sera hanno tutt’altro sapore, visto come è finita la partita ieri sera. "Credo che tutti sanno che quando giochi per l’Inter gli obiettivi sono sempre grandi, noi vogliamo lottare per tutto, la squadra merita e dopo un’estate diffi cile siamo rientrati mentalmente, con il mister che ci ha dato una mano - ha sottolineato Calha nel post partita -. È stato importante avere la motivazione e la disciplina. Dal dischetto io sono sempre concentrato. Abbiamo fatto uno switch, non c’è tempo di pensare alla sconfitta di Napoli". Prova positiva anche per Bisseck, al centro della difesa. "Ha ragione Chivu, è importante mantenere l’equilibrio e abbiamo vinto un match importante - il commento del tedesco -. Io vorrei sempre giocare, la posizione non importa. Chivu è molto gentile, con lui si può sempre parlare anche di cose che non sono calcio, sta facendo un ottimo lavoro e se porteremo in campo quello che ci chiede faremo un’ottima stagione".