Martinez, si indaga: a caccia di risposte per l'omicidio stradale. Lo shock curato dai compagni

MILANO - Il campo, in questi giorni che nessuno avrebbe voluto vivere in casa Inter, è passato in secondo piano spesso e volentieri. Lo shock per i fatti che hanno coinvolto Josep Martinez ha travolto tutto lo spogliatoio: il portiere spagnolo, al quale il club ha garantito tutto il supporto del caso, si è presentato ieri ad Appiano Gentile. Avrebbe potuto evitare: la società gli ha garantito massima libertà, ma ha preferito mantenere attivo il corpo con un leggero lavoro di scarico, in queste ore tragiche, e rivedere i compagni, alcuni dei quali lo avevano abbracciato già sul ciglio della strada. Anche a costo di ripercorrere, accompagnato, il tragitto dove ha investito Paolo Saibene, un uomo di 81 anni morto sul colpo. Tutti, in casa Inter, hanno cercato di stargli vicino, a partire da Cristian Chivu, mentre la società si metterà in contatto con i cari della vittima per dare il proprio aiuto: "È un fatto grave e delicato - ha commentato il presidente nerazzurro Beppe Marotta -. Siamo vicini alla famiglia della persona deceduta, come pure al nostro giocatore. Sono vicende che purtroppo fanno parte delle cronache quotidiane".