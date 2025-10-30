Buone notizie in casa Inter , non solo per il 3-0 rifilato alla Fiorentina che è valso l'aggancio in classifica al Milan , ma anche dall'infermeria. Marcus Thuram infatti è tornato in gruppo . Sta lavorando con la squadra nell'allenamento in corso - riporta Sky - e punta ad essere convocato per la prossima di campionato, che vedrà i nerazzurri di scena a Verona nel lunch match della decima giornata, domenica 2 novembre alle 12:30. Rientro importante per Chivu , che nelle ultime partite ha alternato Bonny e Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez , ma ora è pronto a riaccogliere l'attaccante francese. Sorridono anche i fantallenatori , che per un mese non hanno potuto schierare uno dei top d'attacco.

Il rientro in campo

Thuram aveva subito un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba destra lo scorso 30 settembre, nel match vinto 3-0 contro lo Slavia Praga. L'infortunio lo ha tenuto ai box nelle ultime 4 giornate di campionato, nelle quali l'Inter ha ottenuto 3 vittorie e una sconfitta. Ha poi saltato la scorsa gara di Champions League e non ha potuto rispondere alla chiamata della nazionale per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. A un mese esatto di distanza, ecco che il francese si appresta a tornare. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se Thuram sarà tra i convocati già per la trasferta del Bentegodi. In alternativa potrà rientrare il 5 novembre in Champions contro il Karat o il 9 novembre con la Lazio, ultima partita prima della prossima pausa nazionali.

