Thuram salterà Verona-Inter: la decisione di Chivu. Torna Josep Martinez

Verona-Inter, Marcus Thuram non ci sarà

Nei giorni scorsi l'attaccante francese era tornato ad allenarsi con il gruppo e quindi in molti si sarebbero aspettati di vederlo almeno tra i convocati. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l'allenatore dell'Inter ha deciso di non correre rischi e di optare per la prudenza. Thuram non partirà quindi con la squadra, con l'obiettivo di tornare al 100% della forma in vista della partita di Champions League di mercoledì 5 novembre contro il Kairat.

Inter, riecco Josep Martinez

A tornare a disposizione di Chivu è invece il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez. Il classe 1998, infatti, non era stato convocato per la sfida contro la Fiorentina a seguito del triste episodio di cronaca che lo ha visto coinvolto in un incidente stradale che è costato la vita a un anziano.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE