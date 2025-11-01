Thuram salterà Verona-Inter: la decisione di Chivu. Torna Josep Martinez

Dopo la vittoria netta per 3-0 contro la Fiorentina, l'Inter si prepara a sfidare il Verona, match in programma domenica 2 novembre alle 12:30. Per i nerazzurri, terzi in classifica a tre punti di distanza dal primo posto, sarà importante vincere ancora, ma Chivu dovrà fare ancora a meno di Marcus Thuram.
Verona-Inter, Marcus Thuram non ci sarà
Nei giorni scorsi l'attaccante francese era tornato ad allenarsi con il gruppo e quindi in molti si sarebbero aspettati di vederlo almeno tra i convocati. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l'allenatore dell'Inter ha deciso di non correre rischi e di optare per la prudenza. Thuram non partirà quindi con la squadra, con l'obiettivo di tornare al 100% della forma in vista della partita di Champions League di mercoledì 5 novembre contro il Kairat.
Inter, riecco Josep Martinez
A tornare a disposizione di Chivu è invece il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez. Il classe 1998, infatti, non era stato convocato per la sfida contro la Fiorentina a seguito del triste episodio di cronaca che lo ha visto coinvolto in un incidente stradale che è costato la vita a un anziano.
