Contattaci
Lo stile Chivu che conquista l'Inter (e non solo)

Il tecnico dei nerazzurri ha denotato anche una spiccata capacità di introspezione psicologica: ha incollato i cocci di un gruppo uscito a pezzi dalla finale di Monaco, ha rimotivato i veterani, ha recuperato Bisseck, ha progressivamente inserito i rinforzi come Pio Esposito, Bonny, Sucic e presto arriverà anche il turno di Luis Henrique e Diouf
Xavier Jacobelli
1 min
Lo stile Chivu che conquista l'Inter (e non solo) © © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

I due complimenti più carini che gli avevano rivolto i detrattori erano stati: inadatto e inesperto. E poi giù con i giudizi superficiali e ingenerosi, trinciati un tanto al chilo, secondi i costumi che ben si attagliano a una parte della critica e della tifoseria, facilona e tastierista. Ricordate? Era il 13 settembre, Juve-Inter 4-3. E il 31 agosto, prima della prima sosta del campionato, San Siro era stato teatro di In

Inter, i migliori video