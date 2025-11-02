Chivu: “Sono arrabbiati con me! Lautaro? Non creiamo un caso”. E su Thuram...

L’Inter esce dal Bentegodi con una vittoria pesantissima, arrivata nel finale dopo una gara complicata e piena di insidie. La squadra di Chivu riesce a dare continuità al tris rifilato alla Fiorentina, superando il Verona per 2-1 nonostante le difficoltà e i momenti di sofferenza. Dopo la splendida rete del vantaggio firmata da Zielinski, i nerazzurri si sono visti raggiungere dal gran gol di Giovane, che ha riacceso la partita e infiammato l’ambiente. Nella fase successiva del primo tempo l’Inter ha perso ritmo e lucidità, rischiando grosso sul palo colpito da Orban. Nella ripresa i brividi non sono mancati: Bisseck ha commesso un fallo rischioso proprio su Giovane, con Doveri che ha scelto per il giallo nonostante il brasiliano sembrasse lanciato verso la porta. Quando il pari sembrava ormai scritto, però, è arrivato l’episodio decisivo: nel recupero, una sfortunata deviazione di Frese nella propria porta ha regalato all’Inter il gol del 2-1 e tre punti fondamentali in chiave classifica. Chivu ha analizzato il match nel post partita.
Chivu, le dichiarazioni dopo Verona-Inter
"Esultanza nel finale? Ho rovinato la divisa, ora sono in tuta (ride ndr). Sono un po’ arrabbiati con me. Abbiamo sconfitto una squadra organizzata e che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo saputo soffrire, queste partite è più facile perderle che vincerle. Quando vince queste partite all’ultimo esulti perché poteva andare anche peggio" - ha detto Chivu a Dazn. Poi sul gol di Zielinski: "Palombo artefice dello schema? Sì, io ero contrario perché se andava male potevano partire in contropiede e andiamo sotto 1-0. Però con le qualità che abbiamo è giusto provarlo. Merito di Angelo e anche degli altri e bisogna fare i complimenti a questo staff che studia Poi se hai Calha che te la mette dove vuole…". L'allenatore ha analizzato il match: "Se abbiamo rallentato dopo il gol di Giovane? No, ho chiesto ai ragazzi di far scoprire un po’ il Verona che era sotto e doveva prendersi dei rischi. Attirando la loro pressione abbiamo avuto anche occasioni. Poi dopo il gol subito l’inerzia è cambiata. Poi il Verona è veramente bravo a mettere intensità, è allenata bene. Come sta Lautaro? Non segna da una settimana, a Bruxelles ha segnato, non creiamo un caso. A me conta il trascinatore che è. Una settimana senza gol non è un dramma"
"Luis Enrique? Domande inutili". E sulle condizioni di Thuram
Chivu ha anlizzato il match anche in conferenza: "L'espressione della partita non è sempre come vuoi tu. C'è l'avversario, la qualità che ha l'Hellas l'hanno sofferta tutti tranne forse la Lazio. Siamo riusciti a sbloccarla. Poi magari sull'unica palla lunga che non siamo andati a giocare abbiamo perso palla prendendo gol. Loro hanno alzato il baricentro, prendendo tutte le seconde palle, ci hanno un po' sorpreso e l'abbiamo aggiustata con i cambi. Siamo stati anche fortunati per una volta. Se Luis Enrique poteva fare di più? Perché dovete fare queste domande? (Ride, n.d.r.). Per me tutta la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto, questa era la partita da fare. Ha mantenuto equilibrio, ha fatto un bel cross per Bastoni, sono felice per lui, Diouf e gli altri che vengono usati solo per fare il titolo. Il mio dovere è metterli in campo quando penso che possano darmi una mano". Poi sulle condizioni di Thuram: "Marcus è pronto, un po' indietro di condizione. Abbiamo preferito non portarlo perché oggi non lo avrei messo nemmeno se fosse venuto giù il cielo. Voglio giocatori integri, ho avuto problemi in carriera: se li metti dentro con tre allenamenti il rischio di farsi male è alto ed è un errore che non farò mai".
