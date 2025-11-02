Chivu: “Sono arrabbiati con me! Lautaro? Non creiamo un caso”. E su Thuram...

L’ Inter esce dal Bentegodi con una vittoria pesantissima, arrivata nel finale dopo una gara complicata e piena di insidie. La squadra di Chivu riesce a dare continuità al tris rifilato alla Fiorentina, superando il Verona per 2-1 nonostante le difficoltà e i momenti di sofferenza . Dopo la splendida rete del vantaggio firmata da Zielinski , i nerazzurri si sono visti raggiungere dal gran gol di Giovane , che ha riacceso la partita e infiammato l’ambiente . Nella fase successiva del primo tempo l’Inter ha perso ritmo e lucidità, rischiando grosso sul palo colpito da Orban. Nella ripresa i brividi non sono mancati: Bisseck ha commesso un fallo rischioso proprio su Giovane , con Doveri che ha scelto per il giallo nonostante il brasiliano sembrasse lanciato verso la porta. Quando il pari sembrava ormai scritto, però, è arrivato l’episodio decisivo: nel recupero, una sfortunata deviazione di Frese nella propria porta ha regalato all’Inter il gol del 2-1 e tre punti fondamentali in chiave classifica. Chivu ha analizzato il match nel post partita.

Chivu, le dichiarazioni dopo Verona-Inter

"Esultanza nel finale? Ho rovinato la divisa, ora sono in tuta (ride ndr). Sono un po’ arrabbiati con me. Abbiamo sconfitto una squadra organizzata e che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo saputo soffrire, queste partite è più facile perderle che vincerle. Quando vince queste partite all’ultimo esulti perché poteva andare anche peggio" - ha detto Chivu a Dazn. Poi sul gol di Zielinski: "Palombo artefice dello schema? Sì, io ero contrario perché se andava male potevano partire in contropiede e andiamo sotto 1-0. Però con le qualità che abbiamo è giusto provarlo. Merito di Angelo e anche degli altri e bisogna fare i complimenti a questo staff che studia Poi se hai Calha che te la mette dove vuole…". L'allenatore ha analizzato il match: "Se abbiamo rallentato dopo il gol di Giovane? No, ho chiesto ai ragazzi di far scoprire un po’ il Verona che era sotto e doveva prendersi dei rischi. Attirando la loro pressione abbiamo avuto anche occasioni. Poi dopo il gol subito l’inerzia è cambiata. Poi il Verona è veramente bravo a mettere intensità, è allenata bene. Come sta Lautaro? Non segna da una settimana, a Bruxelles ha segnato, non creiamo un caso. A me conta il trascinatore che è. Una settimana senza gol non è un dramma"