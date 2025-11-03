Marotta: “Conte può dire ciò che vuole. Scudetto, meglio essere cacciatori”

" Parole di Conte ? Non voglio rispondere a questa cosa , non è il caso che riprenda questo discorso". Lo ha dichiarato il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta all'uscita dell'assemblea odierna all'IBC Centre di Lissone. "E' liberissimo di dire queste cose, ci mancherebbe, se c'è rispetto e anche democrazia ognuno puo' esprimere la sua opinione. Si puo' anche non condividere, ma va bene".

Le parole di Marotta

"Anche il Milan di Allegri in lotta per lo scudetto? Ci sono tante squadre, è un bel campionato incerto, come non era da tanti anni. Ho visto dei valori molto intensi da parte di tante squadre, tra cui anche il Milan di Allegri". Il numero uno del club nerazzurro ha quindi aggiunto: "Lepri o cacciatori? È meglio essere sempre cacciatore". Poi sul discorso San Siro ha concluso: "Rogito San Siro? Sì, credo che tutto sia ultimato, penso che sia veramente l'atto finale".