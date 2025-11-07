Bastoni, furto in casa del difensore dell'Inter durante il match con il Kairat: ecco cosa hanno rubato 

Ladri in azione nella serata di mercoledì nella villa del difensore dell' Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni , a Castelli Calepio nei pressi del lago d'Iseo, in provincia di Bergamo. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 18, mentre il calciatore era impegnato allo stadio di San Siro nella sfida di Champions League contro i kazaki del Kairat . Al momento del colpo l'abitazione era vuota. I malviventi, almeno quattro persone, in pochi minuti avrebbero fatto razzia di borse e orologi di valore (tra cui due Rolex) per poi dileguarsi prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bergamo. Bastoni è nativo del Cremasco ma ha casa nella Bergamasca dove si è anche sposato.

La ricostruzione della rapina

Stando a quanto riportato da Bergamonews, il furto sarebbe avvenuto attorno alle ore 18:30 di mercoledì 5 novembre, giorno in cui Bastoni era impegnato nella gara di Champions League con l'Inter contro il Kairat Almaty. A quel punto, i malintenzionati - vestiti con abiti scuri e volto coperto da sciarpe e cappelli - avrebbero avuto tutto il tempo per trovare il modo di entrare all'interno dell'abitazione del difensore nerazzurro. La banda di ladri sarebbe riuscita anzitutto a scavalcare il cancello che conduce all'abitazione di Bastoni, per poi introdursi all'interno attraverso l'impianto di aereazione che costeggia la villa. Una volta dentro, sarebbe scattato all'istante l'allarme antifurto, ma i malintenzionati sarebbero comunque riusciti a portar via oggetti di valore di proprietà del centrale della Nazionale: due Rolex e borse griffate rientrano nel 'bottino' dei ladri. Le indaggini sono state affidate ai carabinieri di Grumello del Monte e del nucleo Operativo di Bergamo, che provvederanno ad analizzare i filmati delle telecamere insite nell'abitazione.