Inter prima, Chivu si coccola Lautaro: "I gol arrivano quando sei sereno". E sul derby...

Le parole di Chivu

è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria interna dell'Inter contro la Lazio decisa dalle reti di Lautaro Martinez e Bonny . Il tecnico dei nerazzurri ha dichiarato: “Lautaro sta facendo un lavoro importante e i gol arrivano quando sei sereno e consapevole. Secondo me la serenità sua deve averla sempre, deve sorridere un po’ di più e consapevole di quanto cuore mette a disposizione di questa squadra. Lui è un trascinatore con l’esempio, con il lavoro, mi fa piacere allenarlo. Stasera mi è piaciuto l’approccio, affrontavamo una squadra allenata bene e abbiamo capito subito cosa fare e come farlo. Crescita dei giocatori? Tutti devono migliorare. Non è mai semplice farlo perché poi in tutte le situazioni puoi perdere equilibrio, però devo dire che sono soddisfatto di quello che stanno facendo. Ci sono anche tanti margini di miglioramento”.

“Non è mai semplice quando giochi ogni tre giorni e devi capire quando farlo. Il merito è di tutti quelli che hanno dato qualcosa in più alla squadra, a quel punto sì che diventa più semplice un approccio del genere. Bisogna avere energie dopo tutte queste partite, ho a che fare con dei campioni e si stanno godendo il percorso”. Poi sul prossimo derby di campionato, Chivu ha concluso così: “Stasera mi godo la mia famiglia, mi godo qualche giorno di riposo, allenerò tre giorni quelli che non andranno in Nazionale e poi penseremo al derby”.