Stankovic jr, c'è l'Inter nel futuro? Il progetto nerazzurro e la richiesta di Chivu

MILANO - Comunque vada, sarà un successo. La frase che Piero Chiambretti rese celebre durante il Sanremo 2011 potrebbe tornare buona per descrivere quanto accadrà all’ Inter in futuro - estate 2026, al massimo estate 2027- con Aleksandar Stankovic . Il figlio d’arte di Dejan , classe 2005, infatti, è considerato da anni un predestinato e lo sta confermando con i fatti, prima con il Lucerna ('24-25) e ora con il Brugge . Ma cosa c’entra l’Inter? I nerazzurri l’estate scorsa lo hanno ceduto ai belgi per 9.5 milioni mantenendo però un diritto di recompra per le prossime due annate, le sopracitate estati 2026 e 2027. Per una valore assolutamente alto: 23 milioni al termine di questa stagione, 25 alla fine dell’annata ’26-27 . Cifra che l’Inter però non esclude di investire perché Stankovic jr sta mantenendo le promesse, diventando uno dei giovani centrocampisti “bassi” più interessanti del panorama europeo, tant’è che a ottobre ha esordito da titolare nella Serbia, mentre ieri è partito dalla panchina nella prima formazione del neo ct Paunovic nella sfida di qualificazione ai Mondiali a Wembley contro l’Inghilterra.

Inter, Stankovic Jr un affare: ecco perché

E qui si torna al “comunque vada sarà un successo”. Perché se l’Inter dovesse decidere di riportare Stankovic alla casa madre sarà principalmente per due motivi. Il primo, per puntarci, se non da immediato titolare, di certo come alternativa ed erede di Calhanoglu, seppur con caratteristiche diverse. Il secondo, prettamente economico, per fare cassa, perché Aleksandar sta attirando l’attenzione di molti club, in particolare di Premier - Tottenham e Newcastle su tutti - e il suo valore già al termine di quest’annata potrebbe essere assai superiore ai 23 milioni previsti dalla recompra. Basti pensare al percorso del neo milanista Jashari: acquistato dal Brugge nell’estate 2024 proprio dal Lucerna per 6 milioni e rivenduto al Milan dodici mesi dopo per quasi 38, bonus compresi. Sempre che i nerazzurri non decidano di lasciarlo definitivamente al Brugge per avere un binario preferenziale per il difensore Joel Ordonez, fra gli obiettivi del 2026.

Chivu punta su Stankovic Jr.

L'Inter, però, su Stankovic al momento ha in mente un progetto tecnico, più che economico. Anche perché Cristian Chivu, così come accaduto per Pio Esposito, lo conosce molto bene. Lo ha allenato nella Primavera nerazzurra fra il 2022 e il 2024, promuovendolo pure capitano dall'agosto 2023 proprio dopo la partenza di Pio verso La Spezia. Nello stesso periodo Stankovic jr ha imparato a conoscere l'ambiente della prima squadra - ha un ottimo rapporto con Dimarco con cui si sente tuttora -, giocando con Simone Inzaghi otto spezzoni in amichevole fra dicembre 2022 (durante i Mondiali in Qatar) ed estate 2023 e andando anche in panchina in Serie A, Coppa Italia e Champions League ben 28 volte, seppur senza arrivare all'esordio ufficiale. Aleksandar, quindi, sa cos'è l'Inter, non solo per questioni di famiglia. E l'Inter sa cosa potrebbe dargli, in tutti i sensi, Stankovic jr.