Dumfries, allarme Inter: problema con l'Olanda e Koeman lo lascia a riposo

L'esterno nerazzurro si ferma durante l'allenamento e ora i pensieri sono proiettati al derby con il Milan
3 min
dumfriesOlandaInfortunio
Dumfries, allarme Inter: problema con l'Olanda e Koeman lo lascia a riposo© Getty Images
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

La Nazionale olandese dovrà fare a meno di Dumfries nelle prossime sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali, un’assenza che ha sorpreso molti osservatori. Koeman ha scelto di non includere il laterale dell’Inter nella lista dei 23 convocati per la gara contro la Polonia, decisione legata a un problema fisico emerso negli ultimi giorni. Lo staff medico degli Oranje ha preferito adottare un approccio prudente, evitando rischi a una settimana dal derby di Milano. Il giocatore, secondo quanto riportato dai media olandesi, aveva già mostrato segnali di fastidio durante l’allenamento di martedì. Dumfries si sarebbe fermato prima del previsto, sedendosi a bordo campo e togliendosi le scarpe. Un gesto che ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Al momento non è ancora chiaro quale sia l’entità del problema. L’Inter resta in attesa di aggiornamenti, sperando che si tratti soltanto di una precauzione.

La condizione di Dumfries e i possibili scenari

Le condizioni di Dumfries restano avvolte dall’incertezza, poiché la Federazione olandese non ha ancora comunicato dettagli specifici sull’infortunio. La decisione di Koeman è nata da un’analisi prudente dello staff medico, che ha ritenuto inopportuno rischiare il giocatore in un match di qualificazione mondiale molto dispendioso. L’esterno nerazzurro aveva interrotto l’allenamento con evidente fastidio, lasciando immediatamente intuire che non fosse al meglio. La speranza è che si tratti di un semplice affaticamento, ma la mancanza di informazioni precise genera più di un interrogativo. Non è escluso che, qualora l’Olanda ottenesse la certezza aritmetica della qualificazione già nella gara contro la Polonia, Dumfries venga lasciato a riposo anche per la successiva sfida. In quel caso la partita avrebbe un valore puramente statistico, rendendo superflua la presenza del laterale interista. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, è stato informato della situazione e rimane in costante contatto con lo staff olandese. L’obiettivo comune è scongiurare problematiche più serie. Per il club milanese sarà fondamentale capire le sue condizioni in vista del derby contro il Milan dopo la sosta. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

