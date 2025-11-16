Calhanoglu lascia il ritiro della Turchia per infortunio: le condizioni in vista di Inter-Milan

Hakan Calhanoglu non giocherà la partita della sua Turchia contro la Spagna . Dopo il gol su calcio di rigore contro la Bulgaria , il centrocampista dell'Inter farà ritorno in Italia a seguito di un infortunio al polso. Questo è quando riportato dalla Nazionale turca, che ha annunciato la sua esclusione per la prossima partita. Al ritorno dalla pausa nazionali l'Inter giocherà il derby contro il Milan : ecco come sta il classe 1994.

Problemi per Calhanoglu: il comunicato della Turchia

Ecco il comunicato: "Dopo essere passata alla fase play-off delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, la nostra Nazionale ha apportato alcune modifiche alla sua rosa preliminare in vista della partita finale del Gruppo E, che si giocherà in trasferta contro la Spagna. Hakan Çalhanoğlu è stato escluso dalla squadra preliminare a causa di un infortunio al polso destro riportato nella partita contro la Bulgaria di ieri sera, İsak Vural e Yusuf Akçiçek della nostra nazionale giovanile sono stati inseriti nella squadra preliminare della nazionale maggiore".

Infortunio e non solo: le parole di Montella su Calhanoglu

Ma il problema fisico potrebbe non essere l'unico motivo dietro alla scelta di non far giocare Calhanoglu contro la Spagna. Il classe 1994 è infatti diffidato e quindi prendendo un giallo contro la Spagna sarebbe stato squalificato. Non a caso il ct della Turchia Montella a fine partita aveva spiegato: "Sarebbe poco intelligente andare ai playoff con qualcuno squalificato, bisogna essere assolutamente logici in questa scelta. Mi fido anche di quelli che giocano meno. Hakan ha fatto in termini di distanza probabilmente la partita dove ha corso di più e alla fine aveva un po' di risentimenti, va controllato anche lui per non correre rischi inutili per martedì. Nella mia strategia già c'era la possibilità di mettere in campo una squadra pulita di cartellini".