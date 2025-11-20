Tuttosport.com
L'Inter perde un titolare per il derby con il Milan: chi sceglie Chivu per sfidare Allegri

Forfait pesante in casa nerazzurra in vista della stracittadina contro i rossoneri
2 min
L'Inter perde un titolare per il derby con il Milan: chi sceglie Chivu per sfidare Allegri© LAPRESSE
MILANO - Denzel Dumfries non ci sarà per il derby contro il Milan. L'esterno dell'Inter, infatti, oggi si è allenato a parte per un problema alla caviglia e non sarà dunque convocato per la stracittadina di domenica sera contro i rossoneri. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di recuperare l'olandese per la sfida di Champions League di mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid.

Le scelte di Chivu

Cristian Chivu deve fare i conti con un’altra assenza pesante. Oltre a Dumfries, non saranno della partita contro il Milan di Allegri anche Mkhitaryan e Darmian, con quest'ultimo che punterà anche lui a rientrare per il match in Spagna. Per l’allenatore dell’Inter la soluzione per sostituire Dumfries è Carlos Augusto mentre per quanto riguarda il centrocampista armeno dovrebbe esserci nello starting iniziale Sucic.

 

 

 

