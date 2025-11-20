L'Inter perde un titolare per il derby con il Milan: chi sceglie Chivu per sfidare Allegri

MILANO - Denzel Dumfries non ci sarà per il derby contro il Milan. L'esterno dell'Inter, infatti, oggi si è allenato a parte per un problema alla caviglia e non sarà dunque convocato per la stracittadina di domenica sera contro i rossoneri. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di recuperare l'olandese per la sfida di Champions League di mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid.