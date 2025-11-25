Inter, Chivu spavaldo in Champions: "L'Atletico Madrid? Dopo un ko noi ci siamo sempre rialzati"

Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro di Champions League in trasferta sul campo dell' Atletico Madrid . Il tecnico dell' Inter ha dichiarato: "Che reazione mi aspetto dopo il derby? Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto lo stesso anche in questa occasione. Noi abbiamo messo qualità e determinazione nel derby e forse ci sono mancate un po' di lucidità e fortuna. Domani ci aspetta una partita importante in Champions, sappiamo quanto è difficile in casa loro . Negli scontri diretti fin qui mi prendo la maturità, l'atteggiamento e la qualità. La voglia di essere sempre propositivi quando abbiamo la palla o non l'abbiamo la crescita è evidente. Negli scontri diretti a parte la Roma abbiamo raccolto quasi nulla ma sono fiducioso". Poi su Thuram ha aggiunto: "Oggi si è allenato con una buona intensità ma dobbiamo prestare attenzione come in tutti i rientri dall'infortunio. Dal punto di vista fisico nel derby negli ultimi minuti gli è mancato qualcosa dal punto di vista fisico. Valuteremo domani".

Le parole di Chivu

"Le sconfitte non sono tutte uguali ma in altre partite abbiamo concesso qualcosa in più come contro Juve, Napoli e Roma. Con il Milan abbiamo fatto una gara solida e questo mi fa riflettere, non è una sconfitta uguale alle altre. Abbiamo aggiunto qualcosa in più ma non è bastato e allora dobbiamo lavorare per buttare via il tabù degli scontri diretti. La squadra è viva e ha voglia di tornare ad alti livelli". Sull'Atletico Madrid, Chivu ha affermato: "Questa è una partita importante di Champions. Abbiamo fatto 12 punti ma non sono state partite facili. Domani sera non sarà facile come nelle prime quattro. Dobbiamo continuare a lavorare. Io da allenatore devo vedere anche la parte buona, devo gestire tutto anche la frustrazione ma sono molto maturi. Purtroppo non è bastato ma forse avevamo bisogno anche di un po' di fortuna che è molto importante. Simeone? Non l’ho mai affrontato, ma conosco la sua carriera e cosa ha fatto per la nazionale argentina e in Italia. L’ho affrontato quando allenava il Catania, lo ammiravo e lo guardavo: mi è sempre piaciuto. Da allenatore ha trasmesso sempre le sue idee, l'ho affrontato quando era al Catania. In Libia abbiamo anche scambiato due battute. Spero di fare una carriera importante come lui".