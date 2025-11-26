Tuttosport.com
Marotta respinge Simeone: “Chivu all’Inter per tantissimi anni”

Il presidente nerazzurro è intervenuto prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Atletico Madrid valida per la 5ª giornata di Champions
2 min
MarottaChampions LeagueInter
Marotta respinge Simeone: “Chivu all’Inter per tantissimi anni”© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
"L'autocandidatura di Simeone per la panchina in futuro? La leggo come l'ammirazione per una società che conosce bene e che è all'avanguardia in Europa". Queste le parole Beppe Marotta, intervenuto prima del fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata di Champions League e che vede in nerazzurri scendere in campo al Metropolitano a punteggio pieno. Il presidente nerazzurro è stato invitato a rispondere sulle dichiarazioni del tecnico dei Colchoneros Diego Simeone circa il suo desidero di tornare ad Appiano Gentile in veste da allenatore. L'agenda europea di Cristian Chivu, reduce dal successo interno sul Kairat Almaty (2-1), prevede poi il ritorno a San Siro, dove martedì 8 dicembre è atteso il Liverpool di Arne Slot. Prima però, gli impegni di campionato con Pisa (30/11) e Como (6/12), intervallati dagli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia (3/12). 

Marotta: "Chivu all'Inter per tantissimi anni"

Così Marotta sulle parole di Simeone e sul progetto stadio: "Noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu, che risponde al profilo che cercavamo - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Siamo contenti di lui e sono convinto che potrà stare sulla nostra panchina per tantissimi anni. Questa è l'occasione per vedere uno stadio moderno che risponde a standard di sicurezza e accoglienza. L'esigenza di un nuovo stadio era indispensabile, il percorso sarà  lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro che ha il suo fascino e la sua storia".

