Marotta respinge Simeone: “Chivu all’Inter per tantissimi anni”

"L'autocandidatura di Simeone per la panchina in futuro? La leggo come l'ammirazione per una società che conosce bene e che è all'avanguardia in Europa". Queste le parole Beppe Marotta , intervenuto prima del fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata di Champions League e che vede in nerazzurri scendere in campo al Metropolitano a punteggio pieno. Il presidente nerazzurro è stato invitato a rispondere sulle dichiarazioni del tecnico dei Colchoneros Diego Simeone circa il suo desidero di tornare ad Appiano Gentile in veste da allenatore . L'agenda europea di Cristian Chivu , reduce dal successo interno sul Kairat Almaty (2-1), prevede poi il ritorno a San Siro, dove martedì 8 dicembre è atteso il Liverpool di Arne Slot . Prima però, gli impegni di campionato con Pisa (30/11) e Como (6/12), intervallati dagli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia (3/12).

Marotta: "Chivu all'Inter per tantissimi anni"

Così Marotta sulle parole di Simeone e sul progetto stadio: "Noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu, che risponde al profilo che cercavamo - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Siamo contenti di lui e sono convinto che potrà stare sulla nostra panchina per tantissimi anni. Questa è l'occasione per vedere uno stadio moderno che risponde a standard di sicurezza e accoglienza. L'esigenza di un nuovo stadio era indispensabile, il percorso sarà lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro che ha il suo fascino e la sua storia".