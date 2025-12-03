Bastoni: "Gattuso molto diretto, ti dice le cose come stanno. Pio Esposito ragazzo strepitoso"

Alessandro Bastoni spazia dal club, alla Nazionale. Un tutto tondo con qualche rivelazione. Il difensore dell’Inter e della nazionale al canale YouTube di Rivista Undici ha parlato di vari aspetti della sua carriera. Ha anche analizzato il cambiamento nel suo modo di giocare: “La propensione offensiva del difensore è una cosa che da un po' di anni stanno cercando tante squadre. Non sempre viene come si vuole. Io ammiro molto Gvardiol, poi c c'è Calafiori che lo sta facendo molto bene all'Arsenal partendo da quarto. Il difensore ora è anche quello che deve creare qualcosa in più. Non bado alle valutazioni, sono titoli e cose che fanno piacere, ma un giorno sei il più forte e l'altro il più scarso. C'è da tenere equilibrio e dimostrare che hai quel valore, ma non è una cosa che mi sposta”. Poi Bastoni sposta l’attenzione sulla Nazionale: "Non veniamo da un periodo facile, non abbiamo fatto un buon Europeo. La differenza di giocare tra club e Nazionale è tanta perché, in quest’ultima c’è meno sintonia ed è normale, ma la cosa più importante è il senso di appartenenza: abbiamo una grande tradizione e va rispettata. Gattuso ha insistito più su queste cose che sull'aspetto tattico. È uno molto diretto, ti dice le cose come stanno ed è quello di cui avevamo bisogno. All’Inter quando sono arrivato avevo 20 anni e non potevo avere la leadership di oggi. All’inizio era un sogno solo vestire i pantaloncini di allenamento e vedere lo stemma, oggi invece devo essere io quello che per me hanno rappresentato i vari Handanovic, D'Ambrosio e Ranocchia: sono io a dover trasmettere l'attaccamento alla maglia e quello che significa l'Inter a Milano e in Italia".