Pagelle Inter-Como: Luis Henrique si prende la scena. Nico Paz non brilla, ma combatte. Chivu e Fabregas...

'E la ThuLa bussò alle porte del Como'. Non faceva esattamente così la canzone di Loredana Bertè, ma il match di ieri sera tra Inter e Como è andato esattamente così. Thuram e Lautaro Martinez hanno entrambi timbrato il cartellino nel 4-0 inflitto da Chivu a Fabregas , in quella che è stata una partita assolutamente a senso unico. A completare il capolavoro tecnico e tattico dell'Inter, ci hanno pensato Calhanoglu - sesto gol in campionato per lui - e la sorpresa Carlos Augusto subentrato al 77' realizzando un gran gol. Ha ben figurato tra i nerazzurri anche l'ex Marsiglia Luis Henrique, arrivato all'Inter nella sessione estiva di calciomercato.

Pagelle Inter

Sommer 6 Un brivido, ma non subisce gol, quindi va bene così.

Akanji 6 Buona partita, ma sulla chance migliore del Como, Douvikas se lo dimentica lui, prima di coprire.

Acerbi 6.5 Avrà anche una certa età, ma i giovani di Fabregas non lo impensieriscono.

Bastoni 7 Soffre un po’ Jesús, ok, ma se l’azione è pericolosa, la disinnesca. Ed è il regista arretrato.

Luis Henrique 7 Gli avevamo chiesto un segnale in settimana, lui risponde con uno sprint più assist per l’1-0 e il bis al 28’ della ripresa (ma Lautaro spreca). Carlos Augusto (32’ st) 6.5 Entra e segna un gol spettacolare.

Barella 7 Ma come Barella? No, no, per poco non esce per un equivoco e Chivu si dispera - invece gioca gran parte del match con la solita generosità e tanto lavoro. Diouf (40’ st) ng.

Calhanoglu 7.5 Primo tempo da leader silenzioso, sempre al posto giusto per interrompere le trame del Como, lasciando più la costruzione a Zielisnki; nella ripresa sale in cattedra e segna un altro gol bello e pesante.

Zielinski 6.5 Fa sempre il suo e lo fa bene. Mkhitaryan (22’ st) 6.5 L’attitudine, la voglia di andare a prendere palla e metterla, vedi il 4-0.

Dimarco 7 Nel secondo tempo si scatena e piazza en due assist, uno per Thuram e uno per Carlos Augusto, giusto per mettere la firma anche su questo match. Classe.

Thuram 7.5 Dopo aver ritrovato il gol in coppa, timbra il cartellino anche in campionato con la zampata che chiude a doppia mandata un match nel quale ha fatto ha fette la difesa comasca coi suoi movimenti. Esposito (32’ st) ng.

Lautaro 7 Pronti via ha una chance d’oro e quando al 15’ Luis Henrique gliene apparecchia un’altra non fallisce. Fa un super match, meriterebbe lo stesso voto di Thuram, ma gli si tira un pochino le orecchie per il rigore in movimento sbagliato. Sucic (40’ st) ng.

All. Chivu 8 Stravince la sfida sotto tutti i punti di vista e l’Inter risente profumo di vetta.