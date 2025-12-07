Pagelle Inter-Como: Luis Henrique si prende la scena. Nico Paz non brilla, ma combatte. Chivu e Fabregas...

'E la ThuLa bussò alle porte del Como'. Non faceva esattamente così la canzone di Loredana Bertè, ma il match di ieri sera tra Inter e Como è andato esattamente così. Thuram e Lautaro Martinez hanno entrambi timbrato il cartellino nel 4-0 inflitto da Chivu a Fabregas, in quella che è stata una partita assolutamente a senso unico. A completare il capolavoro tecnico e tattico dell'Inter, ci hanno pensato Calhanoglu - sesto gol in campionato per lui - e la sorpresa Carlos Augusto subentrato al 77' realizzando un gran gol. Ha ben figurato tra i nerazzurri anche l'ex Marsiglia Luis Henrique, arrivato all'Inter nella sessione estiva di calciomercato.
Pagelle Inter
Sommer 6 Un brivido, ma non subisce gol, quindi va bene così.
Akanji 6 Buona partita, ma sulla chance migliore del Como, Douvikas se lo dimentica lui, prima di coprire.
Acerbi 6.5 Avrà anche una certa età, ma i giovani di Fabregas non lo impensieriscono.
Bastoni 7 Soffre un po’ Jesús, ok, ma se l’azione è pericolosa, la disinnesca. Ed è il regista arretrato.
Luis Henrique 7 Gli avevamo chiesto un segnale in settimana, lui risponde con uno sprint più assist per l’1-0 e il bis al 28’ della ripresa (ma Lautaro spreca). Carlos Augusto (32’ st) 6.5 Entra e segna un gol spettacolare.
Barella 7 Ma come Barella? No, no, per poco non esce per un equivoco e Chivu si dispera - invece gioca gran parte del match con la solita generosità e tanto lavoro. Diouf (40’ st) ng.
Calhanoglu 7.5 Primo tempo da leader silenzioso, sempre al posto giusto per interrompere le trame del Como, lasciando più la costruzione a Zielisnki; nella ripresa sale in cattedra e segna un altro gol bello e pesante.
Zielinski 6.5 Fa sempre il suo e lo fa bene. Mkhitaryan (22’ st) 6.5 L’attitudine, la voglia di andare a prendere palla e metterla, vedi il 4-0.
Dimarco 7 Nel secondo tempo si scatena e piazza en due assist, uno per Thuram e uno per Carlos Augusto, giusto per mettere la firma anche su questo match. Classe.
Thuram 7.5 Dopo aver ritrovato il gol in coppa, timbra il cartellino anche in campionato con la zampata che chiude a doppia mandata un match nel quale ha fatto ha fette la difesa comasca coi suoi movimenti. Esposito (32’ st) ng.
Lautaro 7 Pronti via ha una chance d’oro e quando al 15’ Luis Henrique gliene apparecchia un’altra non fallisce. Fa un super match, meriterebbe lo stesso voto di Thuram, ma gli si tira un pochino le orecchie per il rigore in movimento sbagliato. Sucic (40’ st) ng.
All. Chivu 8 Stravince la sfida sotto tutti i punti di vista e l’Inter risente profumo di vetta.
Pagelle Como
Butez 6.5 Decisivo su Barella al 3’ e su Lautaro nella ripresa, senza di lui poteva andare peggio.
Posch 5 Di sortite offensive non ne fa, dietro lo prendono spesso in mezzo. Vojvoda (1’ st) 5 Nessun miglioramento.
Ramon 5 Luis Henrique lo manda per terra quando l’Inter va in vantaggio, i due attaccanti dell’Inter lo fanno impazzire.
Carlos 4.5 Dopo 21 secondi è decisivo con la punta su Lautaro, poi perde un po’ la brocca.
Valle 5 L’Inter punisce le sue attitudini offensive infilandosi sempre nel buco che lascia in difesa quando parte a cercar fortuna (senza trovarla) in avanti.
Perrone 5 Il centrocampo interista ieri non ne ha sbagliata una e lui ha subito. Caqueret (37’ st) ng.
Da Cunha 5.5 Un pochino meglio nel recuperare palloni da ridistribuire ai compagni.
Addai 5 Male in occasione dell’1-0 interista, anche se il Como attacca più dal suo lato non è la sua serata migliore e combina poco. Diao (1’ st) 6 Più vivace, scappa spesso e tira.
Paz 6 Nella prima mezzora si dà da fare per la squadra con un numero spropositato di chiusure difensive, quando si accende il Como gira meglio e Acerbi lo stoppa di testa.
Rodriguez 5.5 Il professor Akanji lo esamina e lui… non passa: un primo tempo da assente ingiustificato. Allora Fabregas gli cambia fascia e un po’ migliora, ma niente di trascendentale. Kuhn (37’ st) ng.
Morata 5.5 Continua il periodo no: il suo match dura 32’ minuti di calcio così così, poi sente dolore all’adduttore sinistro e deve alzare bandiera bianca. Douvikas (32’ st) 5 Mette alto al 6’ della ripresa la migliore occasione del Como.
All. Fabregas 5 Oltre al fatto che l’Inter fa meglio, pure coi cambi non convince del tutto.
ARBITRO
Di Bello 5.5 Il giallo a Perrone non c’è, mentre ne manca uno a Calha.
