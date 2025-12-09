Inter, due ko pesantissimi in Champions contro il Liverpool: Chivu perde i suoi pretoriani

MILANO - Inizio complicato per l'Inter di Cristian Chivu contro il Liverpool. L'allenatore nerazzurro è costretto - dopo appena 11 minuti - a fare una sostituzione: Hakan Calhanoglu infatti ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare, al suo posto l'ex Napoli Zielinski. Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio, si è visto l'ex Milan fermarsi a centrocampo, toccarsi nella zona inguinale della gamba destra e poi chiedere il cambio affranto.
Anche Acerbi si ferma!
Le brutte notizie per Chivu però non finiscono perché al 31' anche Francesco Acerbi deve lasciare il campo (per Bisseck). Il difensore nerazzurro ha accusato un problema al flessore e si è subito fermato