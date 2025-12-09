Inter, due ko pesantissimi in Champions contro il Liverpool: Chivu perde i suoi pretoriani

MILANO - Inizio complicato per l'Inter di Cristian Chivu contro il Liverpool. L'allenatore nerazzurro è costretto - dopo appena 11 minuti - a fare una sostituzione: Hakan Calhanoglu infatti ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare, al suo posto l'ex Napoli Zielinski. Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio, si è visto l'ex Milan fermarsi a centrocampo, toccarsi nella zona inguinale della gamba destra e poi chiedere il cambio affranto.