Inter, grande con il Como e piccola con le big: è sempre la solita storia

MILANO - D’accordo, era un “rigorino” e il Var doveva restare silente. Però James Lee Duncan Carragher, detto Jamie, pilastro difensivo del Liverpool capace di vincere in carriera - tra le altre cose - Champions, Coppa Uefa e due Supercoppe Europee, ha pubblicamente detto in diretta tv quanto in molti pensavano a San Siro mercoledì sera circa la trattenuta di Bastoni a Wirtz: "Non è rigore, ma quel che direi se fossi l’allenatore o un giocatore dell’Inter è 'perché tiri la maglia dando all’arbitro un motivo per fischiare? Non gli tiri la maglia perché va verso la porta, è di spalle e non va da nessuna parte'”. A queste considerazioni andrebbe aggiunta una postilla, legata alla netta differenza di stazza tra difendente e attaccante. Bastoni - si sa - il meglio lo offre quando imposta e quando si proietta in avanti: ha piedi da centrocampista, mentre come difensore ogni tanto si distrae non avendo la cattiveria di un Acerbi. Non è un caso che le partite migliori le ha fatte avendo come guardaspalle il totem inzaghiano: anche Lucio, ai tempi del Triplete, aveva fatto le sue fortune grazie a Samuel, il miglior angelo custode pensabile per ogni difensore centrale. Cristian Chivu, avendo giocato con l’argentino, lo sa bene. Il calcio però si è evoluto e oggi a chi sta dietro sono richieste molte altre cose rispetto all’essenza del ruolo (non far segnare l’attaccante) e poi ci si stupisce se, marcando a zona, gli interisti perdono Gimenez al minuto 93 su azione d’angolo a Madrid. Pure lì c’era di mezzo Bastoni e sempre Bastoni ha perso Khéphren Thuram sull’azione del 3-3 a Torino, segno di una stagione (pure in Azzurro) non iniziata benissimo per l’interessato.