Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter, grande con il Como e piccola con le big: è sempre la solita storia

Da Inzaghi a Chivu: cambiano allenatori, non il problema. Da due anni non riesce a battere Milan, Juventus e Napoli. E ora stecca pure in Europa...
Stefano Pasquino
5 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - D’accordo, era un “rigorino” e il Var doveva restare silente. Però James Lee Duncan Carragher, detto Jamie, pilastro difensivo del Liverpool capace di vincere in carriera - tra le altre cose - Champions, Coppa Uefa e due Supercoppe Europee, ha pubblicamente detto in diretta tv quanto in molti pensavano a San Siro mercoledì sera circa la trattenuta di Bastoni a Wirtz: "Non è rigore, ma quel che direi se fossi l’allenatore o un giocatore dell’Inter è 'perché tiri la maglia dando all’arbitro un motivo per fischiare? Non gli tiri la maglia perché va verso la porta, è di spalle e non va da nessuna parte'”. A queste considerazioni andrebbe aggiunta una postilla, legata alla netta differenza di stazza tra difendente e attaccante. Bastoni - si sa - il meglio lo offre quando imposta e quando si proietta in avanti: ha piedi da centrocampista, mentre come difensore ogni tanto si distrae non avendo la cattiveria di un Acerbi. Non è un caso che le partite migliori le ha fatte avendo come guardaspalle il totem inzaghiano: anche Lucio, ai tempi del Triplete, aveva fatto le sue fortune grazie a Samuel, il miglior angelo custode pensabile per ogni difensore centrale. Cristian Chivu, avendo giocato con l’argentino, lo sa bene. Il calcio però si è evoluto e oggi a chi sta dietro sono richieste molte altre cose rispetto all’essenza del ruolo (non far segnare l’attaccante) e poi ci si stupisce se, marcando a zona, gli interisti perdono Gimenez al minuto 93 su azione d’angolo a Madrid. Pure lì c’era di mezzo Bastoni e sempre Bastoni ha perso Khéphren Thuram sull’azione del 3-3 a Torino, segno di una stagione (pure in Azzurro) non iniziata benissimo per l’interessato.

Inter, allarme rosso: big match indigesti

Allargando il discorso, il problema - prima per Inzaghi, oggi per Chivu - è che gli ultimi giorni sono stati compendio della schizofrenia che ha contraddistinto l’Inter nell’ultimo anno e mezzo: bellissima contro le medio-piccole (come insegna il 4-0 al Como), imprecisa e pasticciona con le grandi. Perché con il Liverpool, al di là dell’episodio incriminato, l’Inter affrontava una squadra convalescente, che aveva perso già dieci partite in stagione, ma è arrivata scarica all’appuntamento: di certo occorreva fare più turnover ma - a questo punto - sorge il sospetto che sia una questione pure psicologica. D’altronde i numeri contro le grandi iniziano a essere inquietanti: nell’ultimo campionato e mezzo l’Inter ha infilato 6 derby senza vincere (4 sconfitte e 2 pareggi, con ko nella finale di Supercoppa ed eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia) ha perso le ultime due sfide con la Juve (la terza l’aveva pareggiata), mentre col Napoli dopo i due pareggi del campionato scorso è stata travolta (3-1) al Maradona il 25 ottobre. Lì, oltre al solito Bastoni, andarono a fondo Acerbi contro Neres, e Sommer nella mancata uscita sulla rete di McTominay. Calhanoglu ha invece sulla coscienza la rete di Pulisic nel derby (col pastrocchio completato da Sommer, poco reattivo pure sul tiro del 4-3 di Adzic a Torino) e il primo gol preso a Madrid contro l’Atletico. In tal senso, la novità - in negativo - rispetto all’anno scorso, sono le due sconfitte nella fase a gironi di Champions contro i primi due avversari credibili affrontati. E ora il rischio (concreto) è che l’Inter debba passare dai playoff, intasando un calendario già affollatissimo, con altri due match in cui sarà vietato sbagliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS