Acerbi e Calhanoglu, il responso 'gela' l'Inter: lungo stop per l'ex Lazio

"Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra", fa sapere il club nerazzurro in una nota ufficiale
2 min
MILANO - In attesa di far luce anche sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, per il quale filtra un cauto ottimismo sulla possibilità che si sia trattato di una semplice contrattura e che possa essere a disposizione per l'eventuale doppio impegno in Supercoppa Italiana, per il tecnico dell'Inter Cristian Chivu non arrivano buone notizie dal fronte Francesco Acerbi.

Acerbi, i tempi di recupero

L'ex difensore della Lazio "si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra", rende noto il club nerazzurro in una nota diramata sul proprio sito ufficiale. Non sono specificati i tempi di recupero, che dovrebbero essere di circa un mese. Pertanto Acerbi salterà il finale di 2025, Supercoppa italiana compresa.

 

 

