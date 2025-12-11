Marotta: “Con il Liverpool sconfitta immeritata, obiettivo è arrivare tra le prime 8”. Sul mercato...

"Da una parte la partita con il Liverpool ha lasciato grande amarezza perché è stata una sconfitta immeritata, dall'altra è un motivo di riflessione che ci darà una carica ancora maggiore rispetto a ieri, abbiamo una partita importante in casa del Genoa, poi avremo le ultime due sfide del girone di Champions con Arsenal e Borussia Dortmund che saranno importanti per noi e che bisognerà giocare con ancora più determinazione". Così il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport. "Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 8 di Champions, se ce la faremo saremo contenti e orgogliosi, altrimenti ricorreremo ai playoff, ma il percorso fatto fino a oggi ha dato una visione positiva al cammino della squadra di Chivu, poi due episodi hanno determinato due sconfitte, una legata a un nostro errore - dice riferendosi al ko di Madrid con l'Atletico -, l'altra sicuramente non a un nostro errore ma a una decisione avventata. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e fare più fatica per qualificarci, ma la squadra ha esperienza, è di grande caratura, è fatta di campioni, ha un allenatore bravissimo e con un pubblico straordinario come quello di ieri sera io sono molto ottimista".