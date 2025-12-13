"Capello esempio. Con Chivu meno che con De Rossi, perché feci aspettare Moratti"

E fuori dal campo invece? "Con Chivu, a differenza di De Rossi, non ho legato così tanto, seppur lo abbia rispettato. L’ho ceduto io a Massimo (Moratti, ndr), perché lui voleva andare fortemente all’Inter. Era luglio, io avevo un evento speciale a casa perché stava nascendo la mia prima nipote. A Milano avevano fretta di chiudere. Dissi: 'Vi do la mia parola, ma in questo momento ho altre priorità'. All’epoca si poteva parlare dando la propria parola. Moratti dovette aspettare, la famiglia viene prima di tutto. Erano quasi le 9 di sera, c’era un’emozione particolare, quindi fui costretta a lasciare la trattativa in sospeso per ovvi motivi. Come la prese? Rispettando l’esigenza, tanto che la mattina dopo ci risentimmo. Per quanto riguarda De Rossi invece posso dirle, senza entrare nel dettaglio, che era molto legato alla mia mamma: entrambi aiutarono una persona che stava molto male, post cessione della Roma, a conferma della grande generosità di Daniele".