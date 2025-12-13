Chivu a spada tratta: “Inter, troppe etichette. Ci davano dei falliti e siamo lì”

Genoa-Inter, conferenza Chivu

De Rossi ha detto che serve la partita perfetta, che gara deve fare l'Inter? Chivu non ha dubbi: "Serve una partita perfetta anche per noi. Contano atteggiamento, voglia e approccio. Il Genoa ha ritrovato entusiasmo e punti". Poi ha proseguito: "Come ho vissuto i giorni post Liverpool? Con serenità perchè siamo consapevoli del nostro lavoro. Noi in campo dobbiamo sempre mettere il meglio che abbiamo, a volte bisogna mettere anche qualcosa in più sotto ogni punto di vista. Nonostante tutto stiamo facendo una grande stagione e un gran campionato. Ci sono alti e bassi ma siamo fiduciosi e i risultati e le prestazioni si vedono. Cosa portiamo come nuova scuola di allenatori e cosa penso di De Rossi? Potrei dire che abbiamo l'umiltà di dover imparare da chi è più bravo di noi e da chi ha esperienza. Dal punto di vista tattico abbiamo sempre cercato di rubare qualcosa. Stimo molto Daniele, abbiamo vissuto anni meravigliosi a Roma. Si è subito messo a disposizione ho sempre apprezzato la sua intelligenza umana e anche calcistica. Di lui posso solo parlare bene perché è vero, leale e onesto".

"Ci davano per falliti e finiti"

Poi Chivu ha caricato la squadra: "Noi dobbiamo continuare a fare le nostre cose. Non dobbiamo perdere consapevolezza. Questo gruppo ha voglia e sa fare, ha anche voglia di essere dominante. La realtà del campo è diversa da quello che qualcuno vuole dire. Cosa chiedo alla squadra per migliorare? Tante cose, loro hanno voglia di fare. Siamo sempre partiti sotto la lente di ingrandimento. Dicevano che eravamo falliti e finiti ma siamo lì. Il gruppo ha sempre messo la faccia e queste sono cose importanti. Non era scontato. Siamo a dicembre e sappiamo che abbiamo margini di miglioramento. Non abbiamo perso fame per essere dominanti in Serie A ed Europa. Possiamo ancora migliorare".