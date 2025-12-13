Dumfries è un caso, Inter in ansia: fuori da un mese e cosa può succedere

L' Inter continua a dover fare a meno di Dumfries : l'esterno olandese è fermo per infortunio da più di un mese, con l'ultima partita con la maglia nerazzurra che risale allo scorso 9 novembre, a San Siro contro la Lazio . Il problema alla caviglia ha tenuto fuori l'olandese anche dagli impegni con la Nazionale, e sul rientro in campo non sembrerebbero esserci ancora certezze. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'intervento chirurgico sarebbe un'opzione sempre più realistica, considerando la lentissima ripresa di Dumfries. L'entità dell'infortunio del terzino olandese non è facile da stimare, in quanto i risultati degli esami strumentali non hanno rilasciato un quadro molto chiaro in merito all'eventuale ritorno in campo dell'esterno nerazzurro.

Dumfries: il calvario continua

I risultati della risonanza magnetica - ottenuti più di un mese fa - non hanno evidenziato gravi danni per Dumfries, il quale è ancora alle prese con il dolore alla caviglia che non gli ha consentito di poter riprendere regolarmente l'attività sportiva. Il calciatore olandese sperava di rientrare in campo nel derby col Milan di fine novembre - perso dai nerazzurri per 1-0 con la rete di Christian Pulisic - senza però riuscirci. Dumfries ha rimediato l'infortunio nell'ultima sosta per le nazionali, e da lì è iniziato un vero e proprio calvario per l'olandese, sostituito da Chivu da Carlos Augusto e Luis Henrique. La parola passerà, quindi, allo staff medico dei nerazzurri, che assieme all'esterno nerazzurro valuteranno concretamente l'operazione alla caviglia.