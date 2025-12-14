Inter prima, Chivu alla Boskov a Genova: "Allenatore è bravo quando vince"

Grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez , l' Inter ha battuto 1-2 il Genoa , portando a casa una vittoria importantissima. Inutile ai fini del risultato il gol di Vitinha che aveva riaperto le speranze dei tifosi rossoblù. La formazione nerazzurra sfrutta così i passi falsi di Napoli e Milan ed è ora prima in classifica in solitaria con 33 punti. Al termine della partita Chivu ha quindi analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: " Io partirei dalla prestazione. Il campo del Genoa è sempre ostico , soprattutto da quando Daniele è arrivato ( qui le parole di De Rossi ). Sapevamo che avremmo dovuto fare del nostro meglio contro una squadra in grande forma. Abbiamo fatto una buona prestazione, poi nel secondo tempo abbiamo subito un gol e in questo campo diventa difficile. Potevamo fare il 3-1 ed essere più attenti ma siamo riusciti a portare a casa quello che era più importante ".

"Akanji a centrocampo? Un allenatore è bravo quando vince"

Sulla scelta di schierare Akanji a centrocampo nel finale: "La squadra si è calata subito nella difficoltà del momento. Abbiamo deciso di metterci a 4, poi abbiamo messo Akanji di fianco a Barella togliendo Zielinski. Un allenatore è bravo quando porta a casa il risultato, quando non porta a casa niente viene criticato". Su Bisseck a destra: "A sinistra eravamo meno fluidi perchè pressavano alti su Bastoni. Dovevamo giocare a destra perchè ci hanno bloccato a sinistra. Dobbiamo trovare modi diversi di attaccare, Bisseck ci dà una soluzione, ma anche Luis Henrique potrebbe attaccare di più la profondità".

L'analisi sull'attacco nerazzurro

L'allenatore nerazzurro ha poi parlato delle prestazioni dei due attaccanti: "Dovevamo giocare un po' più in verticale, Lautaro per intelligenza potrebbe tranquillamente giocare sotto una punta. Pio era il nostro terminale alto ma forse avremmo dovuto attaccare meglio la profondità. Sono un esempio e hanno tanta voglia di fare cose giuste per la squadra".