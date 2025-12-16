Lautaro Martinez di nuovo nel cuore dell’Inter: Chivu ha messo l’argentino al centro del progetto

MILANO - Se l’Inter è tornata lassù in cima alla classifica del campionato il motivo è anche aver rimesso Lautaro al centro del villaggio. Non che il capitano nerazzurro sia mai finito in ruoli da comprimario. Di fatto, però, è l’irrinunciabile nelle formazioni di Chivu. Che, numeri alla mano, lo ha utilizzato anche più di Inzaghi lo scorso anno. In campionato, su 15 partite disputate è stato titolare 14 volte. Si fa prima a ricordare l’unico match nel quale ha giocato solo 26 minuti subentrando a Marcus Thuram: Inter-Sassuolo (conclusasi 2-1 per i padroni di casa) del 21 settembre. Una settimana particolare per l’argentino, che qualche giorno prima era rimasto in panchina anche nella sfida di Champions ad Amsterdam contro l’Ajax. È stata la prima delle partite europee dei nerazzurri in questa stagione e Lautaro aveva accusato, proprio in concomitanza con la rifinitura, alcuni problemi alla schiena. Non si era allenato, era partito ugualmente con la squadra rimanendo a disposizione in caso di necessità, ma non essendo al cento per cento l’allenatore aveva deciso di lasciare in panchina il capitano, che pure con il Sassuolo era stato tenuto più a riposo del solito.
La differenza tra Inzaghi e Chivu
Due eccezioni, a inizio stagione e in una condizione particolare, che poi praticamente non si sono più verificate. Anzi: proprio riguardo all'utilizzo di Lautaro in Europa si nota la differenza maggiore tra Inzaghi e Chivu nella gestione del giocatore. Nella passata stagione la campagna europea del capitano interista era cominciata col diesel. Nelle prime tre partite contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys, Martinez aveva sempre cominciato dalla panchina. Inzaghi lo ha inserito sempre a partita in corso, con dosaggio a salire: 24 minuti coi Citizens, 26 con la Stella Rossa, mezz’ora con gli svizzeri. Dopodiché Lautaro ha giocato da titolare i due match successivi, contro Arsenal e Lipsia - prima di sedersi di nuovo con le riserve ed entrare negli ultimi minuti nella gara contro il Bayer Leverkusen. Bilancio con Simone Inzaghi: dopo sei partite di Champions, Lautaro titolare solo due volte. Con Chivu, detto della partita con l’Ajax, tutte le altre cinque le ha giocate dall’inizio. Sempre titolare in campionato (tranne una volta), sempre titolare in Champions (ancora, tranne una volta), il capitano è stato risparmiato solo nella gara di Coppa Italia contro il Venezia. Non che il rendimento ne risenta, visto che ormai ha già segnato 12 gol in stagione, la metà dei 24 messi a segno nella stagione scorsa.
Lautaro è più titolare degli altri
Ha pesato sicuramente nelle scelte di Chivu anche il fatto che Marcus Thuram in questo avvio di stagione abbia già dovuto fare uno stop lungo (per l’infortunio al bicipite femorale rimediato contro lo Slavia Praga), che lo ha tenuto fuori dai giochi. L’allenatore dell’Inter si è quindi affidato al capitano come partner dei giovani Pio e Bonny. L’impressione, però, è che Chivu debba un po’ rinfrescare quanto detto poco prima della partita contro il Kairat. In quell’occasione, sottolineando di avere tutti e quattro gli attaccanti disponibili, il tecnico dell’Inter aveva spiegato che tutti e quattro possono essere titolari. Vero, visto che in effetti a turno giocano tutti. Ma Lautaro è po’ più titolare degli altri, nel senso che lui c’è quasi sempre se sta bene, poi si sceglie chi può essere il compagno ideale là davanti. Anche perché Lautaro è l’anima dell’Inter, il carattere della squadra, il leader. Quasi come, all’epoca del Cristian Chivu giocatore, lo era Javier Zanetti per quell’Inter capace di vincere tutto. Non a caso un altro argentino, non a caso un altro capitano. E non a caso, aggiungiamo, anche lui irrinunciabile in formazione. Zanetti sempre in campo, poi altri dieci per completare l’undici di partenza. Con Lautaro non sarà proprio così, ma ci andiamo vicini.
