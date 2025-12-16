Lautaro Martinez di nuovo nel cuore dell’Inter: Chivu ha messo l’argentino al centro del progetto

MILANO - Se l’Inter è tornata lassù in cima alla classifica del campionato il motivo è anche aver rimesso Lautaro al centro del villaggio. Non che il capitano nerazzurro sia mai finito in ruoli da comprimario. Di fatto, però, è l’irrinunciabile nelle formazioni di Chivu. Che, numeri alla mano, lo ha utilizzato anche più di Inzaghi lo scorso anno. In campionato, su 15 partite disputate è stato titolare 14 volte. Si fa prima a ricordare l’unico match nel quale ha giocato solo 26 minuti subentrando a Marcus Thuram: Inter-Sassuolo (conclusasi 2-1 per i padroni di casa) del 21 settembre. Una settimana particolare per l’argentino, che qualche giorno prima era rimasto in panchina anche nella sfida di Champions ad Amsterdam contro l’Ajax. È stata la prima delle partite europee dei nerazzurri in questa stagione e Lautaro aveva accusato, proprio in concomitanza con la rifinitura, alcuni problemi alla schiena. Non si era allenato, era partito ugualmente con la squadra rimanendo a disposizione in caso di necessità, ma non essendo al cento per cento l’allenatore aveva deciso di lasciare in panchina il capitano, che pure con il Sassuolo era stato tenuto più a riposo del solito.