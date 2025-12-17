Dumfries operato, tornerà a marzo. Inter pronta a investire 25 milioni: Palestra il preferito però...

MILANO - L’Inter saluta Denzel Dumfries fino a metà marzo. Ieri l’olandese è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra e, in serata, ha postato una sua foto nella camera dell’ospedale con tanto di messaggio rassicurante: "L’operazione è andata bene. È stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle (l’esterno si era infortunato il 9 novembre in uno scontro con Zaccagni durante Inter-Lazio). Ora sarò concentrato sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile". Contestualmente - fatto piuttosto singolare - l’agenzia di Ali Barat ha annunciato l’ingresso dell’olandese nel portafoglio del potentissimo agente, il che suona come primo passo verso un divorzio in estate. Va ricordato che nel contratto di Dumfries è presente una clausola da 25 milioni valida solo per l’estero fino al 15 luglio e che all’Inter - va detto chiaramente - nessuno si straccerebbe le vesti se arrivasse quella cifra per un giocatore di trent’anni (l’olandese li compirà il 18 aprile).