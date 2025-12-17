Dumfries operato, tornerà a marzo. Inter pronta a investire 25 milioni: Palestra il preferito però...

MILANO - L’Inter saluta Denzel Dumfries fino a metà marzo. Ieri l’olandese è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra e, in serata, ha postato una sua foto nella camera dell’ospedale con tanto di messaggio rassicurante: "L’operazione è andata bene. È stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle (l’esterno si era infortunato il 9 novembre in uno scontro con Zaccagni durante Inter-Lazio). Ora sarò concentrato sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile". Contestualmente - fatto piuttosto singolare - l’agenzia di Ali Barat ha annunciato l’ingresso dell’olandese nel portafoglio del potentissimo agente, il che suona come primo passo verso un divorzio in estate. Va ricordato che nel contratto di Dumfries è presente una clausola da 25 milioni valida solo per l’estero fino al 15 luglio e che all’Inter - va detto chiaramente - nessuno si straccerebbe le vesti se arrivasse quella cifra per un giocatore di trent’anni (l’olandese li compirà il 18 aprile).
L'Inter punta Palestra per sostituire Dumfries
L’infortunio, paradossalmente, può essere occasione per iniziare a pensare concretamente all’erede dell’olandese e, in tal senso, il profilo ideale non potrebbe che essere Marco Palestra da Buccinasco, destinato a un futuro in Nazionale e protagonista di una grande stagione al Cagliari. Problema è che il cartellino appartiene all’Atalanta e che il presidente Giulini non vuole privarsi del giocatore a metà della stagione. Ausilio ha in cassa un tesoretto che va dai 20 ai 24 milioni e quella cifra può essere una buona base per avviare un discorso con i Percassi anche se, nonostante i buoni rapporti tra i club (come dimostra l’affare Zalewski) i margini di manovra per un’operazione così, per giunta a gennaio, sono molto stretti. Il viaggio in Arabia sarà comunque utile a Chivu e ai dirigenti anche per fare un punto sull’argomento: al momento l’orientamento è dare fiducia al gruppo, senza intervenire sul mercato, ma - si sa - gennaio è lunghissimo e il calendario completamente intasato fino alla sosta di marzo...
Dumfries out, le alternativa di Chivu e gli altri nomi dal mercato
Scontata intanto la conferma di Luis Henrique sulla destra (il brasiliano è stato titolare nelle ultime cinque partite) in attesa che torni disponibile Darmian. Lì possono giocare anche Diouf (che però sarebbe adattato) e Carlos Augusto, che però in quella posizione è molto sacrificato. Tornando ai papabili, se Palestra arriverebbe con i gradi del titolare nel presente e pure nel futuro (il nome solletica assai il presidente Marotta, sempre entusiasta all’idea di avere tanti italiani in rosa), gli altri in lista appaiono più come scommesse. In primis va collocato nel mazzo Brooke Norton-Cuffy, “testato” dall’Inter proprio domenica al Ferraris, quindi trovano posto Idrissa Touré del Pisa (ottimi i rapporti con il presidente Corrado), Rafik Belghali del Verona (impegnato però in coppa d’Africa) e Moris Valincic della Dinamo Zagabria, talento promosso dagli 007 nerazzurri ma attualmente infortunato (ne avrà fino a metà gennaio).
Inter, porte girevoli: torna d'attualità Vicario
Oggi, nel frattempo, alle tre del pomeriggio l’Inter decollerà per l’Arabia Saudita. Sul volo che porterà la squadra a Riad troveranno posto anche Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian che anche ieri si sono allenati a parte. La sensazione è che il turco possa essere arruolabile al massimo soltanto nell’eventuale finale, in programma lunedì, mentre Darmian (che non mette piede in campo dal 30 settembre) è previsto un approccio graduale verso il rientro. Con il Bologna in porta si rivedrà Josep Martinez, ma lo spagnolo nell’anno e mezzo in nerazzurro non ha mostrato il phisique du role per raccogliere l’eredità di Sommer, non a caso da settimane sono iniziate le grandi manovre intorno a Guglielmo Vicario che punta a tornare in Italia dopo l’esperienza al Tottenham.
