Mercato Inter, Palestra e Vicario nel mirino: sfida al Napoli di Conte per un obiettivo comune

Sarà un’ Inter ancora molto italiana, quella che verrà. Orientamento - quello sposato dal presidente Marotta - destinato a condizionare le scelte di mercato presenti e future. Il tutto, ovviamente, deve trovare l’avallo di Oaktree ma Guglielmo Vicario e Marco Palestra restano due obiettivi primari per l’immediato (anche se non sarà per nulla facile strappare il sì di Cagliari e Atalanta per l’esterno) e per l’estate. Argomento, questo, che riguarda specialmente il portiere: Sommer saluterà e l’Inter ha sposato in pieno il desiderio da parte di Vicario di tornare in Serie A. Per età - il vice Donnarumma in Nazionale compirà 30 anni a ottobre - e cifre dell’operazione, andrà però convinto il fondo Oaktree. La peculiarità nel ruolo e la voglia di mantenere uno zoccolo azzurro nello spogliatoio potrebbero risultare determinanti per ottenere il sì, d’altra parte però conviene sempre tenere caldo il nome di Noah Atubolu, portiere tedesco del Friburgo con un contratto in scadenza nel 2027 e soprattutto appena 23enne: tutti parametri perfetti per il fondo che governa il club nerazzurro.

Dumfries si opera: idea Palestra?

Più d’attualità - alla luce della fresca operazione che terrà fuori Denzel Dumfries fino a marzo inoltrato (non si fa peccato a pensare che l’olandese possa rientrare dopo la sosta nella seconda metà del mese), le considerazioni legate all’esterno. L’Inter - va ribadito - continua a far emergere la volontà di restare così com’è avendo nel ruolo Luis Henrique (pagato 25 milioni), Darmian - partito con la squadra per l’Arabia e ormai sulla via del recupero - più gli adattati Carlos Augusto e Diouf. Certo è che il nome di Palestra - per gennaio o per giugno - resta ben cerchiato dai dirigenti nerazzurri che, al momento, sono prudenti sull’idea di intervenire sul mercato, anche perché i papabili, per un motivo o per l’altro, presentano più di una controindicazione. Detto di Palestra, Rafik Belghali ha lasciato il Verona per dedicarsi alla Coppa d’Africa con l’Algeria; Moris Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria, è infortunato e ne avrà ancora per un po’.

Duello Napoli per Norton Cuffy

Mentre su Brooke Norton Cuffy c’è fortissima la concorrenza del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis fa infatti sul serio per il nazionale under 21 inglese. Il laterale classe 2004 è da tempo nel mirino del da Giovanni Manna, che vanta rapporti eccellenti con l’agenzia che lo rappresenta (Roc Nations, la stessa che cura gli interessi di Luis Henrique) e con la quale pochi mesi fa ha confezionato il colpo De Bruyne. Un canale privilegiato che può aiutare gli azzurri nella corsa al laterale del Genoa, sul quale - va ricordato - l’Arsenal ha un’importante percentuale sulla futura vendita. Per i liguri che l’hanno pagato appena 2 milioni si prospetta una clamorosa plusvalenza, visto che potrebbero cederlo a 8 volte tanto rispetto al prezzo pagato appena 18 mesi fa. Se i Campioni d’Italia dovessero chiudere per l’inglese, a quel punto mollerebbero la presa su Palestra, il che sarebbe a prescindere un’ottima notizia per Marotta.

Come arrivare a Palestra?

A proposito del gioiellino della Nazionale Under 21: il pallino sulla questione rimane in mano ai Percassi, anche se a detenere le prestazioni sportive del terzino destro fino al prossimo 30 giugno è il Cagliari che l’ha prelevato a fine agosto pagando 700 mila euro di prestito oneroso. Motivo per cui ora i sardi appaiono restii a privarsene e proveranno a trattenerlo, a meno che non sia la Dea a decidere di venderlo subito. A quel punto il club di Giulini potrebbe essere indennizzato con un conguaglio economico o il prestito di un altro calciatore. Ecco perché chi vuole il gioiello classe 2005 deve cercare di trovare un’intesa con la società bergamasca, che però non ha fretta e spera in un’asta selvaggia in estate tra le big di A e le inglesi, che potrebbero far lievitare il prezzo fino ai 40 milioni. Nuovi casi Calafiori e Leoni si prospettano all’orizzonte, sempre che l’Inter - che ha a disposizione 25 milioni per gennaio - non rompa gli indugi per bruciare le altre sul tempo. D’altronde in passato l’aveva già fatto, sempre andando a prendere un giocatore dall’Atalanta: Robin Gosens.