Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chivu spiega: "Inter, Bologna dominato e in difficoltà. Lautaro? Non mi permetto..."

Le parole dell'allenatore dei nerazzurri dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Bologna: "I rigori sono una lotteria, a me basta il coraggio di alzare il braccio e di dire di andare al batterlo"
3 min
InterSupercoppaBologna
Chivu spiega: "Inter, Bologna dominato e in difficoltà. Lautaro? Non mi permetto..."
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

RIAD (Arabia Saudita) -  Rigori amari per l'Inter che dopo quattro finali consecutive di Supercoppa deve lasciare il passo al Bologna. I rossoblù lunedì affroneranno il Napoli per giocarsi il titolo dopo aver battuto i nerazzurri dal dischetto. Le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Mediaset: "I calci di rigore sono una lotteria, a me basta il coraggio di alzare il braccio e di dire di andare al batterlo. È una cosa che non si può allenare, è un'emozione che è difficile da gestire. Mi prendo la personalità di questi campioni che hanno fatto una grande gara, soprattutto nel secondo tempo. Hanno messo cose che voglio sempre vedere nella mia squadra". 

Sugli episodi arbitrali e tensione in panchina...

All'Inter è stato tolo un rigore dopo revisione al Var sull'1-1 nel secondo tempo m Chivu sorvola: "Non parlo di arbitri, hanno il VAR e possono rivedere le cose. lo guardo il gruppo, mi preoccupo di come migliorare. Nel bene e nel male si va avanti sempre a testa alta, bisogna imparare che si può sbagliare da tutte le parti. Non ho niente da recriminare, si va avanti".

La difficoltà più grande

Sulla partita e i momenti difficili: "Subito dopo il gol, la loro pressione. Abbiamo faticato a trovare le vie d'uscita, mentre nel secondo abbiamo preso il dominio del campo e abbiamo giocato di più nella loro metà campo e siamo riusciti a creare qualche situazione. Nel calcio però se non fai gol poi si arriva ai calci di rigore... è una lotteria".

Lautaro dalla panchina

Il capitano nerazzurro è entrato nella ripresa al posto di Marcu Thuram, la spiegazione dell'allenatore: "Non mi permetto di pensare alla finale o alla prossima partita, era l'ottava partita in 20 giorni e anche lui aveva bisogno di riposo. A gennaio avremo tante partite importanti e devi essere al 100%, ora non vogliamo perdere giocatori per strada. Vale anche per Akanji e Calhanoglu. Gli impegni sono tanti, il gruoppi va gestito e ha dimostrato che è all'altezza di tutte le competizioni a cui ha partecipato". Su Josep Martinez titolare: "lo ne ho 25 che meritano di giocare, che hanno bisogno di giocare, di possibilità e di fiducia. La squadra ha ambizioni grandi, ma la stagione è lunga e c'è bisogno sempre di tutti"

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Inter, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS