Chivu spiega: "Inter, Bologna dominato e in difficoltà. Lautaro? Non mi permetto..."

RIAD (Arabia Saudita) - Rigori amari per l' Inter che dopo quattro finali consecutive di Supercoppa deve lasciare il passo al Bologna . I rossoblù lunedì affroneranno il Napoli per giocarsi il titolo dopo aver battuto i nerazzurri dal dischetto . Le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Mediaset: "I calci di rigore sono una lotteria, a me basta il coraggio di alzare il braccio e di dire di andare al batterlo. È una cosa che non si può allenare, è un'emozione che è difficile da gestire. Mi prendo la personalità di questi campioni che hanno fatto una grande gara, soprattutto nel secondo tempo. Hanno messo cose che voglio sempre vedere nella mia squadra".

Sugli episodi arbitrali e tensione in panchina...

All'Inter è stato tolo un rigore dopo revisione al Var sull'1-1 nel secondo tempo m Chivu sorvola: "Non parlo di arbitri, hanno il VAR e possono rivedere le cose. lo guardo il gruppo, mi preoccupo di come migliorare. Nel bene e nel male si va avanti sempre a testa alta, bisogna imparare che si può sbagliare da tutte le parti. Non ho niente da recriminare, si va avanti".

La difficoltà più grande

Sulla partita e i momenti difficili: "Subito dopo il gol, la loro pressione. Abbiamo faticato a trovare le vie d'uscita, mentre nel secondo abbiamo preso il dominio del campo e abbiamo giocato di più nella loro metà campo e siamo riusciti a creare qualche situazione. Nel calcio però se non fai gol poi si arriva ai calci di rigore... è una lotteria".

Lautaro dalla panchina

Il capitano nerazzurro è entrato nella ripresa al posto di Marcu Thuram, la spiegazione dell'allenatore: "Non mi permetto di pensare alla finale o alla prossima partita, era l'ottava partita in 20 giorni e anche lui aveva bisogno di riposo. A gennaio avremo tante partite importanti e devi essere al 100%, ora non vogliamo perdere giocatori per strada. Vale anche per Akanji e Calhanoglu. Gli impegni sono tanti, il gruoppi va gestito e ha dimostrato che è all'altezza di tutte le competizioni a cui ha partecipato". Su Josep Martinez titolare: "lo ne ho 25 che meritano di giocare, che hanno bisogno di giocare, di possibilità e di fiducia. La squadra ha ambizioni grandi, ma la stagione è lunga e c'è bisogno sempre di tutti"