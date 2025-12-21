Inter piccola con le grandi: dal 5-0 Psg ai rigori in Supercoppa, quante beffe

Omai i famosi “tre indizi fanno una prova”, citazione resa celebre nei suoi romanzi gialli da Agatha Christie, in casa nerazzurra sono diventati un elenco quasi infinito. L’Inter non solo da un anno e mezzo ha un cronico problema con gli scontri diretti - di fatto, fra campionato e Champions, quelli vinti si contano sulle dita di una mano -, ma pure con gli atti finali, o quasi, delle competizioni a cui partecipa. L’ultimo sorriso, stampato negli annali, rimane lo scudetto della seconda stella, conquistato matematicamente il 22 aprile 2024 in un derby (allora gli scontri diretti venivano vinti...) e ufficialmente il 26 maggio. Poi c’è stata la notte di gloria contro il Barcellona, semifinale di Champions della scorsa stagione, un unicum però nel panorama di finali e semifinali disputate dall’Inter negli ultimi anni.
Inter, uno scudetto che manca da tanto
Certo, ci sono stati tanti trofei vinti; con Simone Inzaghi oltre a uno scudetto, sono arrivate anche due Coppe Italia ('21-22 e '22-23) e tre Supercoppe italiane ('21, '22, '23), ma sono state altrettante le delusioni, molte arrivate in serie negli ultimi 18 mesi, senza voler andare indietro nel tempo per ricordare la finale di Champions del 2023 contro il Manchester City (ma quella fu vissuta come una crescita a livello internazionale) o quella di Europa League contro il Siviglia (agosto 2020, in panchina Conte). Un fattore che si sta trasformando in un incubo in casa nerazzurra. L’ossessione per la vittoria di un trofeo che manca da un anno e mezzo, sta ormai pesando tanto nella testa dei giocatori che evidentemente faticano a scrollarsi di dosso quanto accaduto fra gennaio e maggio della scorsa annata, quando dalla Supercoppa italiana persa in maniera clamorosa col Milan (da 2-0 a 2-3 con rete decisiva di Abraham giunta al 93’) alla debacle di Monaco contro il Psg in finale di Champions, i nerazzurri hanno detto addio a quattro possibili trofei. In mezzo, infatti, ci sono stati la Coppa Italia sfumata in semifinale ancora contro il Milan e lo scudetto scivolato via per diversi punti gettati al vento durante il campionato, ma in particolare per il pareggio casalingo con la Lazio alla penultima giornata arrivato nel recupero per un fallo di mano di Bisseck (vi dice qualcosa?). Il tutto corredato dal Mondiale per club dove l'Inter è uscite negli ottavi di finale contro il modesto Fluminense. E ora la Supercoppa. Per fortuna il 2025 è ormai quasi finito.
Terrore Atalanta
Quasi, perché il 28 dicembre i nerazzurri saranno attesi dalla difficile trasferta a Bergamo contro la rilanciata Atalanta di Palladino. Ieri pomeriggio la truppa interista è rientrata a Milano. Umore pessimo e poca voglia di parlare. Questa mattina alle 11 ci sarà il primo allenamento, poi arriveranno anche alcuni giorni di relax per Natale. C'è bisogno di resettare, in primis la testa, ma anche preparare il fisico a un tour de force assai impegnativo a gennaio e febbraio (i primi impegni del 2026 saranno con Bologna a San Siro il 4, a Parma il 7 e di nuovo in casa l'11 col Napoli), quando si deciderà pure il destino in Champions, se qualificazione diretta agli ottavi o lo spauracchio playoff (con Arsenal a Milano e Borussia a Dortmund).
L'errore di Bisseck
L'Inter quindi deve trovare le energie per ripartire e Chivu - che non è assolutamente in discussione (è comunque primo in classifica e in piena corsa in Champions) - la chiave per poter aiutare i giocatori a superare questo scoglio ormai diventato imponente. Quando la squadra si trova di fronte un'avversaria di livello o un match da dentro-fuori, succede sempre qualcosa. L'Inter gioca, spesso meglio dell'avversario, crea numerosi occasioni, ma non concretizza - approfondiamo questo aspetto nell'altra pagina -, e sbaglia molto. Non tanto di squadra - è accaduto solo con Udinese e nella ripresa col Napoli -, quanto nei singoli. A Riad l'errore l'ha commesso Bisseck, ma sono ormai diversi i giocatori nerazzurri ad essere finiti dietro la lavagna.
Inter: il 'problema' del miglior attacco
Può il miglior attacco della Serie A - in senso di squadra e non di solo reparto offensivo - essere un problema? La risposta è sì. E questo paradosso sta rischiando di guastare i piani di Cristian Chivu e dell’Inter in questa stagione, così come già era capitato nella scorsa con Simone Inzaghi. L’Inter segna, segna tanto, con i suoi attaccanti, ma anche con gli esterni, i centrocampisti e i difensori, i giocatori che subentrano dalla panchina. L’Inter in campionato ha messo a segno 34 gol in 15 giornate; nessuna avversaria è riuscita a tenere un ritmo del genere visto che il Milan, secondo, è a 24 (Bologna a 23, Napoli a 22). Dodici mesi fa la squadra allora campione d’Italia di Inzaghi aveva realizzato lo stesso numero di reti in Serie A, meno però in totale considerando anche quelle realizzante nelle altre competizioni: in tutto l’Inter ’24-25 a questo punto della stagione - quindi con sei giornate di Champions, un turno di Coppa Italia e la semifinale di Supercoppa italiana - era a quota 45; oggi è a 52.
Mkhitaryan: "È una cosa inspiegabile"
Quella di Chivu, dunque è una macchina da gol che però... non segna abbastanza per quanto crea e conclude. In questo modo, le partite spesso non vengono chiuse o risolte, come successo venerdì a Riad, quando dopo un primo tempo più di marca bolognese, terminato però 1-1, nella ripresa i nerazzurri nonostante un dominio netto - 9 conclusioni di cui 4 nello specchio e due opportunità limpide di testa per Bastoni e De Vrij -, non sono riusciti a trovare il 2-1 che avrebbe probabilmente condotto Lautaro e compagni alla finale di domani. «È una cosa inspiegabile, stiamo creando tantissimo, ma non finalizziamo - ha spiegato con estrema, ma efficace sintesi Mkhitaryan -. Stiamo lavorando anche in allenamento su questo aspetto, dobbiamo chiudere le partite il prima possibile».
Inter, quante beffe nel finale
Un difetto - uno della lista -, che Chivu non è riuscito ancora a estirpare dal dna di questa squadra. I giocatori dell’Inter, prendendo in esame solamente il campionato dove sono primi in classifica, ma con quattro sconfitte, hanno calciato 258 volte in porta (227 la Juventus senza contare la gara di ieri sera con la Roma), trovando però lo specchio solamente 84 volte (più 8 fra pali e traverse colpite). Di fatto, solamente un tiro su tre dell’Inter centra la porta, troppo poco per la mole di gioco creata dalla squadra. E questo si riflette spesso nei finali di partita, dove l’Inter arriva a volte a corto di energie con un solo gol di vantaggio o in parità, col rischio di gettare al vento il risultato, come accaduto, per esempio, nelle ultime due uscite di Champions con Atletico Madrid (2-1 incassato al 92’ dopo 17 tiri, di cui 6 nello specchio; più degli spagnoli) e Liverpool (il discusso rigore dell’1-0 è arrivato a due minuti dal 90’). Oppure come successo il 13 settembre a Torino con la Juventus, con il punteggio passato dal 2-3 per i nerazzurri al 4-3 per i bianconeri fra il 38’ e il 46’ della ripresa.
