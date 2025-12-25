Inter, torna il caso mercato: Calhanoglu, dentro o fuori. C'è il sostituto

MILANO - Le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu che fra giugno e luglio hanno infastidito l’ambiente nerazzurro - come non ricordare lo sfogo di capitan Lautaro Martinez... -, negli ultimi mesi si sono spente, ma nel 2026 sono destinate a riaccendersi. Il destino del centrocampista turco, infatti, è tutto da scrivere nonostante lui abbia più volte dichiarato che non aveva mai pensato di lasciare l’Inter in estate e il suo rendimento con Chivu sia tornato quello della stagione ’23-24, quando con prove di grande spessore e 13 gol fu fra i protagonisti dello scudetto della seconda stella. La scorsa annata, infatti, non è stata positiva per Calhanoglu: al di là delle 11 reti fra Serie A e coppe varie e del percorso della squadra arrivata a un passo dal traguardo in più competizioni, il regista si è spesso infortunato - cinque gli stop accumulati - e le sue prestazioni sono stante meno incisive. Tant’è che quando avevano iniziato a circolare le voci su un possibile trasferimento al Galatasaray, dal mondo Inter non si era alzato un muro, ma solamente la volontà di incassare almeno una cifra congrua, 25 milioni, contro i 10-15 prospettati dalla Turchia. Un paio di mesi di voci, rivelazioni, post controversi sui social, poi, come scritto, tutto è svanito.