Chivu apre il giallo Frattesi-Inter: “Ci sono cose che non si possono raccontare”

Ultima gara dell'anno per l'Inter, che chiude il 2025 col botto: nerazzurri impegnati nel big match contro l'Atalanta. La squadra di Chivu, dopo il ko ai calci di rigore per mano del Bologna nella semifinale di Supercoppa, si rituffa nel campionato con l'obiettivo di preservare il primato in classifica. Di fronte una squadra in netta ripresa: i bergamaschi con Palladino alla guida, dopo il ko all'esordio con il Napoli, hanno collezionato 3 vittorie nelle ultime 4. A presentare il match per l'Inter in conferenza proprio Cristian Chivu, che domani dovrà fare a meno dell'infortunato Bonny. Ma a tenere banco in sala stampa è stata soprattutto la questione Davide Frattesi, con il tecnico che ha aperto un vero e proprio giallo sul centrocampista che sta giocando poco e che interessa alla Juventus.
Chivu verso Atalanta-Inter
Così Chivu verso il match con l'Atalanta: “Sempre stata una partita ostica, a prescindere dalla guida tecnica; hanno costruito qualcosa di importante nei 9 anni con Gasperini, cercando di mantenere la stessa identità e le stesse cose fatte e che ke hanno portato a diventare una squadra competitiva e a vincere l’EL. Con Raffaele (Palladino) hanno trovato continuità nel vincere, per continuare a mantenere la loro identità. Non sarà facile, con loro mai gare semplici: per il modo che hanno di fare, per la verticalità e la difesa a uomo. Dovremo essere coraggiosi, mantenere lo spirito di trovare il giocare il gioco più in verticale, di vincere qualche seconda palla e di essere concreti sulle poche occasioni che probabilmente loro concederanno”.
Il tema calciomercato
Si avvicina il calciomercato, serve qualcosa a questa squadra? “Ci sono ancora 5-6 giorni prima del mercato. Per un allenatore sempre difficile parlarne, perché se inizi a parlare e a sparare sembra si manchi di rispetto ai giocatori ora a disposizione. Un allenatore non potrà mai venire davanti a voi a dire cosa manca, cosa serve, cosa vorrebbe prendere: vorrebbe dire che quei 25 giocatori che ha a disposizione non sono all’altezza delle sue idee. Mi fermerei qua, ma ci tenevo a spiegare perché non è mai semplice raccontare tutto”.
Su Alexsandar Stankovic che sta facendo benissimo al Brugge: “Sono felicissimo per lui, sono il suo primo tifoso insieme al padre e alla famiglia. Ho avuto la fortuna di allenarlo e di trasmettergli i valori nel mondo del calcio. Ha intrapreso questa strada, ha avuto il coraggio di tagliare il cordone ombelicale facendosi le ossa in Svizzera, poi è stato scelto di andare al Brugge che ha insistito molto per averlo. Lui è intelligente, capisce bene la sua strada e le ambizioni: lo guardiamo con interesse e ammirazione, perché è un prodotto del settore giovanile e perché interista, nato coi colori nerazzurri. Mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli, ieri gol importante e sta facendo prestazioni che consentono al nostro scouting di guardarlo con attenzione”.
Bilancio e desideri per il 2026
Un bilancio personale del 2025 e desideri per il 2026: “Non parlo mai di me stesso, ma di squadra e società, di questi 5 mesi sotto la nostra guida. Mesi difficili soprattutto all’inizio per quello che era stato il vissuto e la fine della stagione scorsa, ma abbiamo fatto di tutto per metterci di nuovo sulla strada giusta per essere competitivi. Abbiamo lavorato sodo, lasciando alle spalle ciò che è stata la delusione del passato, le mancanze o le cose che non siamo riusciti a prenderci. Ci siamo messi in carreggiata, provando fin dall’inizio di aggiungere cose che servivano a questo gruppo sia dal punto di vista tattico che soprattutto mentale. Alti e bassi, non siamo perfetto e mai abbiamo cercato di esserlo, ma proviamo a migliorare quegli aspetti che a volte indirizzano l’andamento di una stagione. Fatte cose buone e altre meno buone, stiamo cercando di toglierci qualche difettuccio dal punto di vista collettivo e soprattutto individuale. A dicembre non è semplice dire che siamo un cantiere aperto, ma la realtà è che tutti i giorni una squadra che vuol essere competitiva deve mantenere l’esigenza e l’ambizione giusta per portare avanti una stagione”.
"Inter lavatrice di allenatori? Mi stimola!"
Inter lavatrice di allenatori, come diceva Trapattoni: “Questa cosa mi stimola, perché in questa società e ad alti livelli l’esperienza l’ho maturata e ho imparato, perché la cosa importante è imparare, avere la pelle spessa per subire determinate cose. A me non fanno paura. Io accetto di essere dipinto, di essere etichettato, anche la distorsione della realtà: accetto tutto perché so chi sono, so che la mia lealtà è forte. So cosa posso portare a tavola, mi siedo. Tavola con persone che mi stimolano, che mi danno qualcosina in più. Ma dalla vita ho imparato che non ho paura neanche di stare da solo a tavola: ho accettato che il ruolo dell’allenatore, specie dell’Inter, è questo. Ma al contempo ho una dignità che non è in vendita, non cambierò mai: sono leale, so cosa porto e so qual è la mia ambizione per essere in una squadra competitiva che fa di tutto per migliorare e raggiungere quello che è il nostro obiettivo”.
"Lottiamo per migliorare"
18 gennaio 2009, Atalanta batte Inter 3-1, con Mourinho che si arrabbiò moltissimo ma che rappresentò una svolta in quella stagione. Ora a partire dall’Atalanta si punterà ad avere un salto di qualità, attenzione e cattiveria agonistica? “Quella partita giocai esterno alto a sinistra e fui tolto dopo 36’. Ci sono partite importanti da giocare perché il campionato è lungo, poi ci sono quelle che forse indirizzano l’andamento di una squadra in quella stagione. Tutte le partite sono importanti, serve trattarle tutte con la stessa importanza, senza andare in campo pensando sia facile, di essere sempre all’altezza della miglior versione che abbiamo: questa è la mentalità che deve avere l’Inter. Ci si giudica un po’ troppo su piccole cose, che sì sappiamo che piccoli errori possono indirizzare una partita, ma stiamo combattendo per migliorare da tutti i punti di vista: motivazionale e della responsabilità che abbiamo quando si scende in campo. Ma ciò che non dobbiamo perdere è osare: una squadra che vuole competere fino in fondo deve osare tutti i giorni, cercando di migliorarsi sia dal punto di vista tattico ma specie da quello motivazionale”.
"Dumfries out: Luis Henrique e Diouf..."
Manca Dumfries, Luis Henrique a destra soluzione definitiva o magari potrebbe giocare Diouf? “La responsabilità individualmente di tutti giocatori è molto importante. Luis Henrique essendo uno dei nuovi arrivati, trovandosi in una realtà ben diversa da quella a cui era abituato, dove le aspettative e la pressione sono altissime, ogni piccolo dettaglio viene giudicato e viene messo sotto la lente d’ingrandimento, e per lui non è mai semplice. Ma nelle ultime partite non ho visto un Luis Henrique che non sia all’altezza di una squadra come l’Inter: ha fatto il suo, cercando di dare un contributo alla squadra. Ovvio che magari possiamo dire che gli è mancata un po’ di iniziativa, ma dal punto di vista tattico e della prestazione non ha fatto meno di quello che i suoi compagni hanno fatto. Poi ovvio che Denzel è un giocatore importante per quello che è il suo apporto, per i gol che ha fatto perché lo scorso anno ne ha fatto circa 10. Ma non possiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol che fa: dobbiamo dargli tempo, fiducia per esprimere al massimo le sue qualità, perché grazie a Dio ne ha”.
Il caso Frattesi
Poi si apre il capitolo Davide Frattesi: a Chivu viene chiesto se ha mai pensato di farlo giocare tuttafascia a destra. E così il tecnico risponde, lasciando qualche perplessità sulla situazione del calciatore, che non sta giocando molto e che interessa tanto alla Juventus: “Non ho mai pensato a questo: già provati esperimenti con Carlos Augusto e Diouf, con quest’ultimo che non è un esterno destro ma che può interpretare quel ruolo per caratteristiche e impatto fisico. A Davide non abbiamo mai pensato lì, se non ad utilizzarlo sotto la punta per sfruttare le sue caratteristiche dentro l’area. Poi per vari motivi magari Davide ha giocato meno di quanto qualcuno si aspettasse, ma non posso raccontare sempre tutte le cose: ci sono cose che devono rimanere all’interno dello spogliatoio, non posso venire fuori a raccontarvi tutta la verità. Perché non ho bisogno di giustificarmi, così come la squadra non ha bisogno di giustificarsi. Non abbiamo mai pensato alla possibilità di Frattesi lì perché abbiamo preso un giocatore come Luis Henrique per fare quel ruolo, e lo sta facendo discretamente bene direi”.
Il problema scontri diretti
Inter prima nonostante alcune sconfitte e nelle prime 8 in CL, c’è più la percezione che manchi poco per trovare continuità anche negli scontri diretti o c’è più fastidio perché certi problemi si ripetono creando problemi nei big match? “Bisogna essere più forti delle frustrazioni, più forti di quelle che magari sono le ingiustizie. Più forti di quella che è la percezione di come siamo visti fuori. Noi abbiamo un solo obiettivo, lavorarci sodo. Di aggiungere qualcosina e non cercare sempre di far cose belle, ma questa squadra ha un’identità chiara, senza togliere caratteristiche e ossatura di una squadra che di cose in passato ne ha fatte. Mai semplice aggiungere cose in poco tempo. Siamo consapevoli di ciò che ci manca, stiamo lavorando con determinazione, impegno e responsabilità ma anche col coraggio di accettare che serve uscire dalla zona di confort, dalle nostre certezze e aggiungere ciò che ci è mancato in quelle partite che ha citato".
Calhanoglu e Pepo Martinez
Su Calhanoglu e Martinez: “Calhanoglu aveva fatto il primo allenamento prima della semifinale di Supercoppa, e quindi non è subentrato in quella partita. Poi ha dato continuità a tutti gli allenamenti, sta bene ed è a disposizione domani. Per Pepo Martinez: ci ha dato buoni segnali in semifinale a Riad, purtroppo non siamo arrivato in finale dove avrebbe giocato ancora lui. Siccome fino a gennaio abbiamo un calendario impegnativo ci sarà modo di rivederlo ancora”.
E a proposito della Supercoppa: “Sarei ipocrita a dire che siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Però la realtà è il fatto che negli ultimi anni per l’Inter non è mai stato semplice giocare col Bologna. Ho visto un secondo tempo con una qualità messa in campo che negli ultimi anni contro di loro non ho mai visto. Loro mettono in difficoltà chiunque, per il modo di aggredire e per l’intensità, un po’ come l’Atalanta. Ho visto cose buone: ci è mancato qualcosa, sicuramente dovremo aggiungere qualcosa. Col bello non sempre si vincono le partite, con il dominio e il possesso non sempre si vince. Bisogna trovare lo stimolo giusto per aggiungere. Non voglio fare qualcosina in più, ma fare qualcosina meglio”.
"Mettere le colonne in discussione? Dico che..."
Mettere qualche colonna di questa Inter in dubbio potrebbe servire per ottenere qualcosa di più? Chivu risponde così: “Dentro uno spogliatoio si dicono le cose in faccia, si racconta la realtà, si fa la critica e si fa l’autocritica. Fuori non posso dire queste cose, per il mio modo di fare. Voglio mantenere un rispetto nei confronti dei miei giocatori, ma questo non vuol dire che lì dentro non si dicano le cose in faccia, che non ci si assuma la responsabilità. Ciò che conta è che siamo consapevoli delle cose che possiamo migliorare. Sembra semplice da fuori ma non lo è: quando si sta tutti i giorni qui si cerca di aggiungere una cosa alla volta, sarebbe facile aggiungere 1000 cose per far sì che questa squadra accontenti tutti quanti. Questa squadra sta lavorando sodo, mettendoci la faccia e provando a migliorare individualmente e collettivamente. Poi ovvio che ogni volta che si scivola e non si vince diventa un problema… non è semplice. A volte riesci nei miglioramenti, altre volte meno, ma non è nemmeno giusto prendersi individualmente i giocatori noi per uno per tirare fuori le mancanze che hanno. Sono consapevoli anche loro di ciò che manca, gli viene detta sempre la verità e li si responsabilizza sempre nel tirar fuori qualcosa in più”.
