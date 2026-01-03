Chivu avvisa: “Il Bologna avversario difficile". Su Cancelo, Frattesi e corsa scudetto risponde così

L' Inter di Chivu si appresta ad affrontare l'importante sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano. L'ultimo incontro tra le due compagini è stato quello in Supercoppa, che ha visto trionfare la squadra emiliana ai calci di rigore a seguito dei molteplici errori dei nerazzurri. L'Inter arriva al delicato match con quattro vittorie consecutive all'attivo le quali, inevitabilmente, alimentano e non poco l'ego della squadra di Chivu, a caccia del quinto successo in altrettante giornate. Dall'altra parte c'è il Bologna di Italiano, reduce da un periodo tutt'altro che positivo in termini di risultati: due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro giornate non possono certamente far felice il tecnico degli emiliani. Alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa Cristian Chivu , analizzando la situazione della propria squadra e degli avversari, lanciando più di uno sguardo a scudetto e mercato.

Chivu: "Bologna? Sarà una partita difficile"

"Bologna ha una identità chiara. E nelle cose semplici riesce sempre a metterti in difficoltà. Hanno giocatori che possono metterti in difficoltà. In fase difensiva è ti vengono a prendere a uomo, hanno i tempi giusti e fanno le cose con una certa determinazione". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Bologna. "Responsabilità? Le solite considerando l'importanza e il valore di questa società. Sarà una partita difficile, contro un avversario che ha messo molti avversari in difficoltà e ha un'identità chiara", ha aggiunto.

"Cancelo? Preferisco parlare dei miei giocatori"

"Cosa voglio vedere di più in questo anno? Noi dobbiamo fare meglio le cose. Ma questa è una cosa che ho cercato di trasmettere dall'inizio. Le squadre che vogliono essere competitive devono aggiungere sempre qualcosa in più. Senza dimenticare il senso di responsabilità e l'ambizione". Ha proseguito così Cristian Chivu in conferenza stampa, guardando poi al mercato: "Sul mercato gira il nome di Cancelo? Preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, di Diouf, Darmian e Dumfries. Sono un allenatore che guarda sempre la realtà dei fatti, ovvero quello che ha a disposizione. Amo questo gruppo. Sono giocatori da Inter", ha aggiunto.