Chivu avvisa: “Il Bologna avversario difficile". Su Cancelo, Frattesi e corsa scudetto risponde così

L'Inter di Chivu si appresta ad affrontare l'importante sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano. L'ultimo incontro tra le due compagini è stato quello in Supercoppa, che ha visto trionfare la squadra emiliana ai calci di rigore a seguito dei molteplici errori dei nerazzurri. L'Inter arriva al delicato match con quattro vittorie consecutive all'attivo le quali, inevitabilmente, alimentano e non poco l'ego della squadra di Chivu, a caccia del quinto successo in altrettante giornate. Dall'altra parte c'è il Bologna di Italiano, reduce da un periodo tutt'altro che positivo in termini di risultati: due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro giornate non possono certamente far felice il tecnico degli emiliani. Alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa Cristian Chivu, analizzando la situazione della propria squadra e degli avversari, lanciando più di uno sguardo a scudetto e mercato.
Chivu: "Bologna? Sarà una partita difficile"
"Bologna ha una identità chiara. E nelle cose semplici riesce sempre a metterti in difficoltà. Hanno giocatori che possono metterti in difficoltà. In fase difensiva è ti vengono a prendere a uomo, hanno i tempi giusti e fanno le cose con una certa determinazione". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Bologna. "Responsabilità? Le solite considerando l'importanza e il valore di questa società. Sarà una partita difficile, contro un avversario che ha messo molti avversari in difficoltà e ha un'identità chiara", ha aggiunto.
"Cancelo? Preferisco parlare dei miei giocatori"
"Cosa voglio vedere di più in questo anno? Noi dobbiamo fare meglio le cose. Ma questa è una cosa che ho cercato di trasmettere dall'inizio. Le squadre che vogliono essere competitive devono aggiungere sempre qualcosa in più. Senza dimenticare il senso di responsabilità e l'ambizione". Ha proseguito così Cristian Chivu in conferenza stampa, guardando poi al mercato: "Sul mercato gira il nome di Cancelo? Preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, di Diouf, Darmian e Dumfries. Sono un allenatore che guarda sempre la realtà dei fatti, ovvero quello che ha a disposizione. Amo questo gruppo. Sono giocatori da Inter", ha aggiunto.
Sulla rosa: "Rotazioni fondamentali per i risultati"
"Quando abbiamo avuto un calendario affollato abbiamo sempre provato a cambiare, anche in base alle caratteristiche dell'avversario. C'è bisogno di tutti perché giocare ogni tre giorni non è semplice. Le energie che spendi durante una gara sono alte. Bisogna trovare nelle rotazioni la forza di portare avanti i risultati" ha affermato Chivu in merito all'importanza di avere una rosa ampia. Il tecnico nerazzurro ha poi proseguito: "Se a fine stagione avranno un peso le frecciate che arrivano da altre squadre? Per come vedo io il calcio, nessun peso. Per come sono cresciuto e maturato in questo sport. Ne ho vissute tante sia come calciatore che come allenatore. Per me tutto questo incide poco. Il calcio deve rimanere uno sport, non si deve andare a cercare queste polemiche inutili che non servono a niente e a nessuno".
"De Vrij e Frattesi? Mi fido della loro professionalità"
"Se temo che De Vrij e Frattesi possano fare scelte diverse a gennaio? Non temo niente. Mi fido della loro professionalità. Sono due giocatori importanti, sta a loro, così come sta anche a me, scegliere. Sono i primi responsabili per quel che riguarda la loro presenza in campo". Queste le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa in merito all'attuale situazione in rosa di De Vrij e Frattesi, finiti al centro di numerose voci di mercato che li vedrebbero lontano dall'Inter. "Mi diverto un po' di più perché vedo le solite cose che nascono tra mille polemiche che non esistono. Mi diverte un po' di più quando si parla molto e troppo di cose che non rispecchiano la realtà. Sono cose che non mi pesano e che mi fanno sorridere. Sullo scudetto, solite domande dei primi giorni di gennaio. Ci sono 5 squadre in pochi punti, questo è quello che dice la classifica. Per ora tutte e 5 hanno la loro possibilità di arrivare fino in fondo" ha affermato Cristian Chivu in conferenza stampa, soffermandosi poi sulle tattiche dei nerazzurri: "Nel calcio di oggi quando si ruba la palla hai più possibilità di fare gol. Per noi andare a prendere la squadra avversaria è legata al fatto che vogliamo intercettare la palla per giocarla più in verticale e attacare una linea difensiva che non è organizzata".
