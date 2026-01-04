Inter, ultimatum a Cancelo: il portoghese prende tempo e aspetta il Barcellona, il punto

Sono ore di attesa quelle che stanno vivendo i dirigenti nerazzurri sul fronte Joao Cancelo. L’esterno portoghese che ha rotto con Simone Inzaghi e l’Al-Hilal lascerà l’Arabia e l’Inter è la società che più di altre ha raccolto l’invito del suo agente Jorge Mendes che intorno a capodanno lo ha offerto a diverse squadre fra cui anche Barcellona, Juventus e Benfica. Marotta e Ausilio hanno già trattato con l’Al-Hilal e trovato un’intesa per quanto concerne il trasferimento di Cancelo: prestito secco fino al 30 giugno e pagamento di 3.5-4 milioni dei 9 che il nazionale portoghese dovrà percepire dal club di Riad fino al termine della stagione. Parallelamente, per venire incontro alle necessità dell’Al-Hilal e ammorbidire gli arabi sulla questione pagamento dell’ingaggio di Cancelo, l’Inter - che a giugno aveva però liberato gratuitamente Inzaghi nonostante avesse un contratto fino al 30 giugno 2026, agevolando quindi il passaggio all'Al-Hilal - ha aperto al trasferimento a Riad di uno dei suoi difensori centrali in scadenza di contratto, ovvero Acerbi e De Vrij.
De Vrji e Acerbi verso Riad
L’italiano, disponibile al trasferimento, è la prima scelta di Inzaghi, ma essendo anche più “anziano” - 38 anni a febbraio contro i 34 che compirà l’olandese nello stesso mese -, è la seconda opzione dell’Al-Hilal che infatti offrirebbe un contratto di almeno 18 mesi a De Vrij, contro i 6 prospettati all’ex nazionale azzurro. E allora cosa manca per chiudere l’operazione? Al di là di cosa accadrà con Acerbi o De Vrij, oggi quello che manca è ancora il sì finale di Cancelo che ha aperto alla destinazione nerazzurra, in attesa però di una risposta definitiva da Barcellona. Il portoghese - escluso da Inzaghi non solo dalla lista per il campionato dove era stato tagliato da fine settembre, ma pure da quella per la Champions asiatica dove invece aveva giocato fino a fine 2025 - ha militato in Catalogna nella stagione ’23-24, prima di trasferirsi in Arabia e lì gradirebbe tornare.
Cancelo aspetta il Barcellona
Come scritto non è no all’Inter, semplicemente Cancelo prima di tornare a Milano dove è gravitato nell’annata ’17-18 vorrebbe essere sicuro di non interessare al Barcellona. Il presidente Laporta ha passato il capodanno a Dubai in compagnia anche di Mendes, con cui è legato da ottimi rapporti, e venerdì è tornato a Barcellona dove sta facendo il punto della situazione col ds Deco e il tecnico Flick. La squadra catalana ha perso per un grave infortunio il difensore danese Christensen e l’allenatore tedesco sta impiegando in mezzo alla retroguardia il terzino Gerard Martin visto che pure Araujo non è al top. Dunque, la priorità sul mercato del Barcellona è un centrale, nonostante si sia fatto male recentemente anche Koundé, di ruolo terzino destro. Dunque sono in corso valutazione tecniche, oltre che economiche visto che il Barça da anni convive con problemi che ne condizionano il mercato e l'inserimento in rosa di nuovi giocatori.
Gioco ad incastri
Il gioco è dunque a incastri: il Barcellona ragiona su Cancelo, il portoghese aspetta le valutazioni dei blaugrana e l'Inter è pronta ad accoglierlo, garantendogli sicuramente da qui a fine stagione maggiore minutaggio, sia per l'infortunio occorso a Dumfries, sia per la possibilità di Chivu di poterlo schierare anche a sinistra. Il tutto, però, in tempi rapidi: a Milano non vogliono attendere oltre metà della prossima settimana, onde evitare di cominciare una telenovela che non gioverebbe a nessuno, oltre a permettere eventuali inserimenti di altri club. L'Inter ha accolto l'invito di Mendes e ha fatto la sua mossa, sta ora a Cancelo allungare la mano e coglierla.
De Vrji e Acerbi verso Riad
