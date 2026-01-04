Inter, ultimatum a Cancelo: il portoghese prende tempo e aspetta il Barcellona, il punto

Sono ore di attesa quelle che stanno vivendo i dirigenti nerazzurri sul fronte Joao Cancelo. L’esterno portoghese che ha rotto con Simone Inzaghi e l’Al-Hilal lascerà l’Arabia e l’Inter è la società che più di altre ha raccolto l’invito del suo agente Jorge Mendes che intorno a capodanno lo ha offerto a diverse squadre fra cui anche Barcellona, Juventus e Benfica. Marotta e Ausilio hanno già trattato con l’Al-Hilal e trovato un’intesa per quanto concerne il trasferimento di Cancelo: prestito secco fino al 30 giugno e pagamento di 3.5-4 milioni dei 9 che il nazionale portoghese dovrà percepire dal club di Riad fino al termine della stagione. Parallelamente, per venire incontro alle necessità dell’Al-Hilal e ammorbidire gli arabi sulla questione pagamento dell’ingaggio di Cancelo, l’Inter - che a giugno aveva però liberato gratuitamente Inzaghi nonostante avesse un contratto fino al 30 giugno 2026, agevolando quindi il passaggio all'Al-Hilal - ha aperto al trasferimento a Riad di uno dei suoi difensori centrali in scadenza di contratto, ovvero Acerbi e De Vrij.