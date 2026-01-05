Calciomercato Inter, attesa Cancelo. Frattesi non chiude la porta: con quell’ingaggio…

Ti telefono o no. Se il prefisso è quello di Riad, allora conviene rispondere, perché la linea tra Inter e Arabia è caldissima. Sul fronte mercato infatti questa sarà la settimana della decisione su Cancelo . L’esterno per ora sta aspettando il Barcellona, che però preferirebbe concentrare le sue mire di mercato su un centrale. L’agente del giocatore, Jorge Mendes , ha però un ‘rapporto speciale’ col patron Laporta e sta provando a far quagliare l’affare con i blaugrana. L’Inter comunque non vorrebbe andare oltre questa settimana, con Acerbi e De Vrij che pure attendono novità, essendo che uno dei due potrebbe fare il tragitto opposto a Cancelo verso l’Al-Hilal. Nota a margine: la squadra di Inzaghi è attualmente in testa al campionato saudita. «Noi non abbiamo grandi necessità. Questo mercato offre poche opportunità, però abbiamo un problema di recupero con Dumfries che ne avrà per un paio di mesi e stiamo vedendo se mercato può portare un giocatore con quelle caratteristiche che sia all’altezza dei compagni. Stiamo approfondendo questa opportunità (Cancelo, ndr), vedremo nei prossimi giorni, ora siamo in una fase interlocutoria», ha detto ieri nel pre partita Marotta.

La situazione di Frattesi

«Lui ha un contratto molto molto oneroso che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. Se ipotizziamo un eventuale cambio, sappiamo che il club arabo è alla ricerca di un difensore centrale. Se entreremo in maniera concreta nella negoziazione, vedremo». Marotta ha anche parlato di Davide Frattesi perché nelle ultime ore il Galatasaray ha offerto 5 milioni per il prestito e obbligo di 30, quindi i 35 che vuole Inter. «La nostra strategia è dire: se uno vuole andare via, ci si confronta e si valuta, in questo momento Frattesi non è in questa situazione e non abbiamo ricevuto alcuna proposta - le parole del presidente dell’Inter -. Però siamo aperti a eventuali confronti, nel caso vedremo». Resta comunque distanza tra i club sulle presenze che farebbero scattare l’obbligo: l’Inter spinge perché siano poche, il Gala ne vorrebbe di più. Forse anche per questo da Istanbul Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, ha negato ad A Spor qualunque interesse per il centrocampista. «Sono uscite notizie su Frattesi: non abbiamo avuto alcun contatto con lui - ha detto Okan -. È un giocatore molto importante, molto valido, che apprezzo molto, ma non c’è stato nessun colloquio, nessun tentativo da parte nostra. In realtà, al momento, un giocatore con quel profilo non è nemmeno la nostra priorità assoluta».

Asllani non torna all'Inter

Frattesi, se andasse in porto la trattativa, andrebbe a guadagnare quasi 5 milioni d’ingaggio (contro i 2.8 attuali): il giocatore non ha chiuso le porte alla proposta turca perché gli interessa giocare in vista dell’eventuale Mondiale. Mentre per quanto riguarda Asllani, in uscita dal Torino, anche in caso di addio di Frattesi non tornerebbe a Milano. Infine Noah Atubolu, portiere tedesco che interessa all’Inter per la prossima stagione come alternativa a Guglielmo Vicario, ha cambiato procuratore: anche sulla linea del portiere tedesco ci potrebbero presto essere lunghe chiamate da Milano.