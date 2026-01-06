L’Inter ha deciso: per Frattesi non arriverà nessuno

I prossimi giorni saranno cruciali per il possibile trasferimento di Davide Frattesi al Galatasaray . L’ Inter infatti, in costante contatto col mediatore della trattativa, tanto che anche ieri ci sono stati discussioni tra le parti, ha fatto presente come sia fondamentale per i nerazzurri che l’affare sia a titolo definitivo, quindi con un obbligo di riscatto e senza fermarsi al diritto, modalità chiaramente che sarebbe invece più gradita alla controparte, magari pure con condizioni semplici da soddisfare. La stretta di mano definitiva - salvo colpi di coda della Juve - dovrebbe però arrivare con un prestito oneroso immediato da cinque milioni di euro, con i turchi che a giugno dovranno provvedere al pagamento totale del cartellino dell’ex Sassuolo staccando in favore del club di Viale della Liberazione un ulteriore assegno da 30 milioni.

Buruk su Frattesi

Nonostante le dichiarazioni di Okan Buruk, oggi allenatore del Galatasaray, nonché ex calciatore dell’Inter di Moratti: «Frattesi è un giocatore importante, ma non abbiamo avuto alcun contatto per un suo trasferimento, anzi un giocatore con quel profilo non è nemmeno la nostra priorità assoluta», la verità è che il centrocampista italiano piace eccome alla squadra di Istanbul, più di Ederson dell’Atalanta, ritenuto il piano B nel caso in cui la negoziazione con i nerazzurri milanesi naufragasse all’improvviso. Non è un caso che qualora si arrivasse al “deal done”, Frattesi firmerebbe un quadriennale da poco meno di 5 milioni di euro netti a stagione.

Nessuna entrata a centrocampo

L’Inter ha già rifiutato l’inserimento nella negoziazione di Gabriel Sara, trequartista del Galatasaray, sia perché i nerazzurri vogliono solo cash, sia perché al momento, anche con l’uscita di Frattesi, non sono previste entrate nel reparto di centrocampo: i sei calciatori presenti attualmente in rosa sono reputati sufficienti per completare la stagione, salvo ovviamente clamorose opportunità di mercato. Così anche Sucic e soprattutto Andy Diouf (che ieri ha svolto un personalizzato, sta meglio, ma è in dubbio per Parma) potranno avere più spazio nell’undici di Chivu. D’altronde il minutaggio di Frattesi, da agosto alla prima del 2026, non è stato più quello del dodicesimo uomo o del giocatore pronto a entrare per spaccare le partite, ma solo quello di una semplice riserva, da seconda, se non terza scelta, per Chivu. Col classe ’99 impiegato sinora solo per 506’, per un totale di 15 presenze tra tutte le competizioni.