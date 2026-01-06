Calciomercato Inter, sfuma Cancelo: va al Barcellona. De Vrij rimane

MILANO - Joao Cancelo ha coronato il sogno di tornare al Barcellona . Alla fine, nonostante l’accordo trovato tra Inter e Al-Hilal - l’operazione era stata strutturata grazie a uno scambio con Stefan De Vrij -, ha prevalso la volontà del giocatore che sin da subito aveva messo in chiaro quali fossero in linea gerarchica le sue preferenze. Jorge Mendes , procuratore dell’esterno, ha mantenuto aperti entrambi i canali almeno finché Joan Laporta, presidente del Barça, non ha rotto gli indubi presentando un’offerta scritta agli arabi per un prestito . Paradosso vuole che l’Al-Hilal dovrà contribuire quasi interamente allo stipendio del portoghese (il Barcellona garantirà 1,8 milioni contro i 3 dell’Inter...) e non potrà garantire a Simone Inzaghi l’olandese che - nonostante il sì di Acerbi al trasferimento - era il nome su cui avevano trovato convergenza i due club. Determinante, oltre alla volontà di Cancelo, pure il peso di Mendes negli equilibri decisionali del Barcellona: il super-agente è il procuratore di Lamine Yamal e Deco - direttore sportivo blaugrana - è una sua emanazione: per questo, nonostante il club cercasse un difensore centrale per sostituire l’infortunato Christensen, arriverà... un esterno. Non è un caso che l’accelerazione alla trattativa sia avvenuta dopo lo sbarco del Barcellona a Gedda dove si giocherà la Supercoppa di Spagna: una volta in Arabia è stato più facile mettere tutti i tasselli a posto.

Inter, sfuma Cancelo: le valutazioni sulle fasce

L’Inter lavorava sull’affare Cancelo a fari spenti (l’accordo con l’Al-Hilal risale addirittura a un paio di settimane fa) perché vedeva nel portoghese un’opportunità importante per rinforzare l’organico anche per la sua duttilità, essendo Cancelo in grado di giocare pure sulla fascia sinistra. Per questo motivo - al momento - il club non intende prendere in considerazione altre possibili piste. Il mese di gennaio è lunghissimo e, giocando partite ogni tre giorni, certezze che oggi sembrano essere incrollabili potrebbero non rimanere tali tra una settimana. Quello che è certo è che Cristian Chivu si fida ciecamente di Luis Henrique che con il Bologna ha giocato l’ottava gara consecutiva da titolare. Se è vero che Denzel Dumfries rientrerà prima del previsto (la lancetta è stata spostata ai primi dieci giorni di marzo) la coperta a destra resta corta ed è possibile che una nuova valutazione sull’argomento possa essere fatta quando sarà più chiaro il cammino che riserverà la Champions all’Inter: qualora la squadra di Chivu dovesse riuscire a centrare la qualificazione diretta agli ottavi, il calendario avrebbe due (fondamentali) settimane libere in più, al contrario la rosa dovrà essere spremuta fino all’ultima risorsa.

Al-Hilal, De Vrij bloccato e Mlacic vicino all’Inter

Nella vicenda Cancelo l’unico a uscirci con le ossa rotte è il povero Inzaghi che già pregustava l’idea di affidare la difesa dell’Al-Hilal (impegnato in un entusiasmante testa a testa con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo) a uno dei suoi storici pretoriani, invece l’addio di Cancelo (con cui i rapporti erano ormai sotto zero: il ragazzo non è semplice - eufemismo - da gestire) non porterà all’arrivo di De Vrij, bloccato dall’Inter anche perché Carlos Augusto dovrà essere impiegato come alternativa su entrambe le corsie esterne in attesa del ritorno di Dumfries. Restando in tema di difensori centrali, sembra ben indirizzata la trattativa per Branimir Mlacic con l’Hajduk Spalato. Per uno strano scherzo del destino, il club nerazzurro ha dovuto respingere un tentativo di inserimento proprio da parte del Barcellona: in base al piano stilato dal ds Ausilio e dal suo vice Baccin il diciottenne croato resterà all’Hajduk fino al termine stagione anche dopo il suo acquisto da parte dell’Inter che per l’operazione ha stanziato 5,5 milioni.