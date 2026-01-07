Chivu, ora c’è Conte: “Consapevoli dell’importanza. Ma siamo ancora al girone d’andata”

Cristian Chivu ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria sul campo del Parma decisa dalle reti di Dimarco e Thuram . Il tecnico dell' Inter ha dichiarato: “Non è mai semplice giocare in Serie A, devi sempre dimostrare perché ci sono avversari che ti mettono in difficoltà. Anche le condizioni meteo non hanno aiutato ma abbiamo fatto una partita seria con maturità. Abbiamo cercato di rompere il loro blocco, di mettere qualche palla in più in mezzo e di tirare di più da fuori. Quello che conta è la vittoria“.

Le parole di Chivu

“Numeri positivi? Le statistiche sono belle da leggere ma conta l’atteggiamento della squadra e la voglia di portare avanti una stagione. In Serie A ripeto che non è mai semplice. Ci sono sempre delle problematiche perché ogni pallone che perdi sai che ti partono in contropiede. Siamo stati bravi a non concedere troppo. Potevamo avere più pazienza e avere più qualità nei cross“. Infine sui singoli ha aggiunto: “Akanji? Sono importanti tutti come Bisseck, Acerbi, De Vrij. Anche Carlos oggi ha fatto una grande partita. Non è mai semplice giocare contro queste squadre e l’attenzione deve sempre essere al top, altrimenti rischi di piacerti troppo“. In merito poi alla super sfida di domenica sera contro il Napoli, Chivu spiega: "Non è nemmeno finito il giro d'andata. Contro il Napoli sarà la prima di ritorno. Siamo tutti consapevoli dell'importanza di quella partita. C'è da fare i complimenti al Napoli per la stagione che sta facendo, così come anche al Milan e al Como".