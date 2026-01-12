 Gioia Calhanoglu: un anno dopo il riscatto è di rigore  

Un bacino al palo e Milinkovic-Savic è battuto per la rete del temporaneo 2-1. Hakan Calhanoglu sfata il tabù, un Inter-Napoli dopo. È sembrato tutto un dejà-vu, con appuntamento sul rigore. Intanto il fallo lo ha preso Mkhitaryan, quasi che il karma volesse ribaltare quanto accaduto a Napoli nella gara d’andata. Così Hakan ha avuto un’altra occasione per mettere a posto i conti sul destino. È tornato sul dischetto il turco, che del resto è il sultano dei rigori interisti: era successo anche nella gara della passata stagione. In quella data, però, non gli era andata bene. Calhanoglu arrivava dalla bellezza di 19 rigori segnati su 19, premio per l’infallibilità. Quel rigore pesava molto e forse il cammino dello scudetto sarebbe passato per un bivio diverso. Invece, per una volta, il centrocampista dell’Inter quella volta sbagliò. Primo errore in Serie A dagli undici metri (anche con la maglia del Milan Calha li aveva segnati tutti) e il Napoli era uscito da San Siro con la consapevolezza di essere davvero da scudetto. La palla era andata verso il palo anche quella volta, però si era stampata lì, e Meret (allora portiere della squadra ospite) aveva potuto esultare.
Per Calha settimo gol, centrocampista con la media gol migliore
Per inciso: era il 29’ del secondo tempo di Inter-Napoli e la porta nella quale si era tirato la stessa del rigore di ieri sera. L’orologio però nella sfida di ieri è stato galantuomo nel ridare a Calha quello che aveva tolto un Inter-Napoli fa, sotto quella curva: ha fatto in modo che il giocatore tirasse al 28’ del secondo tempo, un minuto prima di quello che era stato. Non importa che il portiere di fronte sia specialista nell’ipnotizzare i rigoristi. Quello a Calha gli ha fatto un baffo, infatti aveva segnato dal dischetto a Milinkovic anche a Napoli. Stavolta, però, giusto per essere super sicuri, il turco ha deciso di cambiare l’angolo del tiro. E San Siro ha trattenuto il fiato: il rischio c’è stato, perché il pallone il palo lo ha toccato. Prima però di infilarsi sereno in rete. Per Calhanoglu è il settimo gol in campionato, di gran lunga il centrocampista nerazzurro con la media gol migliore fino a questo momento. Certo, la goduria massima per i tifosi, sarebbe stata vedere un rigore vincente. Sarà per la prossima volta. Calhanoglu è uscito al 43’della ripresa: per lui affaticamento al polpaccio che verrà valutato nelle prossime ore.