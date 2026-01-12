 Gioia Calhanoglu: un anno dopo il riscatto è di rigore  

Un bacino al palo e Milinkovic-Savic è battuto per la rete del temporaneo 2-1. Hakan Calhanoglu sfata il tabù, un Inter-Napoli dopo. È sembrato tutto un dejà-vu, con appuntamento sul rigore. Intanto il fallo lo ha preso Mkhitaryan, quasi che il karma volesse ribaltare quanto accaduto a Napoli nella gara d’andata. Così Hakan ha avuto un’altra occasione per mettere a posto i conti sul destino. È tornato sul dischetto il turco, che del resto è il sultano dei rigori interisti: era successo anche nella gara della passata stagione. In quella data, però, non gli era andata bene. Calhanoglu arrivava dalla bellezza di 19 rigori segnati su 19, premio per l’infallibilità. Quel rigore pesava molto e forse il cammino dello scudetto sarebbe passato per un bivio diverso. Invece, per una volta, il centrocampista dell’Inter quella volta sbagliò. Primo errore in Serie A dagli undici metri (anche con la maglia del Milan Calha li aveva segnati tutti) e il Napoli era uscito da San Siro con la consapevolezza di essere davvero da scudetto. La palla era andata verso il palo anche quella volta, però si era stampata lì, e Meret (allora portiere della squadra ospite) aveva potuto esultare.