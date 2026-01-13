Lautaro Martinez, la double face Inter: mai decisivo con le big. E Mauro lo bacchetta  

Altro giro, altra corsa, nessun gol. Dopo essere rimasto a secco nella sconfitta al Maradona dell’andata, Lautaro Martinez non ha punto nemmeno nel 2-2 arrivato l’altra sera a San Siro. È ancora presto per dire che lo scudetto sarà un affare a due tra Inter e Napoli: se però così fosse, l’impatto sul duello del capitano nerazzurro, attuale miglior marcatore del campionato, sarebbe pari a zero, come i gol segnati quando ha incrociato Antonio Conte. È la fotografia di una difficoltà che è anzitutto quella della squadra di Cristian Chivu: nei 10 confronti con squadre della parte sinistra della classifica, l’Inter ha raccolto appena 16 degli attuali 43 punti. Ha battuto la Roma, ma perso con la Juventus e pareggiato con il Milan; negli scontri diretti con il Napoli è ormai definitivamente indietro. Un trend negativo nei big match già visto nello scorso campionato, quando la squadra di Simone Inzaghi non vinse alcuna partita nei sei incroci complessivi con Juve, Milan e Napoli, rimediando quattro pareggi e due sconfitte. Di questo andamento, uno dei grandi protagonisti è proprio Lautaro.
Digiuno contro le big: i numeri
Il digiuno di gol con il Napoli non è una novità: in campionato, il Toro non segna alla squadra azzurra addirittura dal 2021, un 3-2 di fine novembre. Più recente l’ultima marcatura in assoluto, quella che a gennaio 2024 ha consentito all’Inter di vincere la Supercoppa italiana, ma il feeling nelle gare con i partenopei resta scarso: appena cinque reti nei 19 precedenti. Ancora peggiore quello con la Juventus, a cui l’argentino ha segnato solo quattro reti in 21 confronti: in questo caso, l’ultimo gol risale sempre al mese di novembre, ma del 2023, 1-1 a Torino con esultanze di Vlahovic e Lautaro nel giro di sei minuti. Storicamente migliore il rendimento a cospetto del Milan: nove reti nei 21 derby giocati in carriera. I rossoneri sono la terza vittima preferita dell'interista, dopo Cagliari (12 gol in 12 partite) e Salernitana (10 reti in 6 incontri): inutile sottolineare come la media-gol si abbassi comunque, ma soprattutto anche l’ultima rete in campionato al Diavolo è lontana nel tempo, e risale a febbraio 2023, in un derby vinto con il risultato di 1-0. Più recente, ma pure più amaro, il timbro arabo nella Supercoppa persa a Riad a gennaio 2025, che è in assoluto l’ultimo gol siglato da Lautaro a una grande squadra italiana.
Mauro: "Soffre le grandi partite"
Gli scontri d’alta quota, per l’attaccante argentino, sono un problema anche allargando il campo. Non solo alle avversarie in Serie A, per quanto non abbia segnato nemmeno con la Roma, ma soprattutto a quelle straniere: i quattro gol in cinque partite di Champions League sono un ottimo bottino. Ma sono arrivati con Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty, mentre con Atletico Madrid e Liverpool il colpo è rimasto in canna. Numeri che legittimano i dubbi di Massimo Mauro: «È un giocatore straordinario, ma soffre le grandi partite - ha detto su Mediaset -. E con il Napoli non ha nemmeno trascinato la squadra, non è solo questione di gol». Eppure, di palloni pesanti Lautaro ne ha calciati parecchi in carriera: la mente va subito all’ultimo rigore con l’Olanda che nel 2022 portò l’Argentina in finale mondiale. Ma è stato suo anche il gol che, a luglio 2024 a Miami, ha consentito alla Seleccion di battere la Colombia in finale di Copa America. Quanto all’Inter, non sono così lontane le imprese europee della scorsa stagione, quando ha bucato il Bayern Monaco sia all’andata che al ritorno, ed è stato, da infortunato, uno dei protagonisti nell’epico 4-3 dei nerazzurri al Barcellona in semifinale. Poi, la luce si è spenta. Per l’Inter, ma forse anche per il suo capitano. È persino troppo semplice attribuire a quella sera, almeno a livello psicologico, tutti gli inciampi nei big match di una squadra che guarda comunque tutti dall’alto. È viceversa difficile, ma compito di Chivu, capire se il digiuno in queste gare del suo capitano sia solo una goccia in un mare di gol, o nasconda altro.
