Lautaro Martinez, la double face Inter: mai decisivo con le big. E Mauro lo bacchetta  

Mauro: "Soffre le grandi partite"

Gli scontri d’alta quota, per l’attaccante argentino, sono un problema anche allargando il campo. Non solo alle avversarie in Serie A, per quanto non abbia segnato nemmeno con la Roma, ma soprattutto a quelle straniere: i quattro gol in cinque partite di Champions League sono un ottimo bottino. Ma sono arrivati con Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty, mentre con Atletico Madrid e Liverpool il colpo è rimasto in canna. Numeri che legittimano i dubbi di Massimo Mauro: «È un giocatore straordinario, ma soffre le grandi partite - ha detto su Mediaset -. E con il Napoli non ha nemmeno trascinato la squadra, non è solo questione di gol». Eppure, di palloni pesanti Lautaro ne ha calciati parecchi in carriera: la mente va subito all’ultimo rigore con l’Olanda che nel 2022 portò l’Argentina in finale mondiale. Ma è stato suo anche il gol che, a luglio 2024 a Miami, ha consentito alla Seleccion di battere la Colombia in finale di Copa America. Quanto all’Inter, non sono così lontane le imprese europee della scorsa stagione, quando ha bucato il Bayern Monaco sia all’andata che al ritorno, ed è stato, da infortunato, uno dei protagonisti nell’epico 4-3 dei nerazzurri al Barcellona in semifinale. Poi, la luce si è spenta. Per l’Inter, ma forse anche per il suo capitano. È persino troppo semplice attribuire a quella sera, almeno a livello psicologico, tutti gli inciampi nei big match di una squadra che guarda comunque tutti dall’alto. È viceversa difficile, ma compito di Chivu, capire se il digiuno in queste gare del suo capitano sia solo una goccia in un mare di gol, o nasconda altro.

